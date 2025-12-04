Flick ha pedido tres salidas a Deco, no los quiere en el Barça, no molestan, pero tampoco aportan

El FC Barcelona ya está trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada, a pesar de que solo se han disputado los primeros meses del actual curso. Y ahí, Hansi Flick habría pedido la salida de tres jugadores a Deco, el director deportivo, asegurando que no los quiere en el Barça. Aunque no molestan, cree que tampoco aportan y lo mejor sería que se fueran.

Se trata de Ronald Araujo, Andreas Christensen y Marc Casadó: dos centrales y un mediocentro. El uruguayo es uno de los capitanes del Barça, pero su protagonismo ha caído en picado y, a día de hoy, no se descarta que acabe marchándose, a pesar de que renovó su contrato hasta el 2031 a principios de año. Además, el hecho de que sea flojo mentalmente también preocupa en el club.

Flick ha pedido las salidas de Araujo, Christensen y Casadó para la próxima temporada

El defensa ha pedido un tiempo al conjunto azulgrana para poder recuperarse psicológicamente de la dura situación que está pasando, y una vez se recupere, no se descarta que se le ponga en el mercado. El Barça cree que podría sacar entre 30 y 40 millones de euros por él, una cifra baja, teniendo en cuenta la valoración de mercado que tenía hace unos años, cuando su nivel era superior.

Respecto a Christensen, Flick tampoco cuenta con él y lo más probable es que no renueve su contrato y se marche como agente libre a final de temporada, ya que su vínculo vence en 2026 y no ha habido movimientos serios respecto a una posible renovación. De la misma manera que llegó al Barça, a coste cero, parece que el próximo verano también se irá de esta forma.

El técnico alemán creen que no aportan en el Barça y los quiere echar

Con Casadó, la situación es más complicada. Ha ido alternando partidos con muchos minutos a estar en el completo ostracismo en el banquillo, algo que ha preocupado al jugador. Aunque es el club de su vida, ya no descarta marcharse, algo que Flick aceptaría, ya que no le acaba de convencer en el terreno de juego y no confía tanto en él, especialmente como recambio de pivote.