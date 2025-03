El padre de Ansu Fati se convierte en un problema en el vestuario del Barça

El curso de Ansu Fati está siendo muy complicado. El delantero ha perdido la confianza total de Hansi Flick y lleva desde principios de año sin ver minutos en el terreno de juego, algo que tanto el jugador como su entorno no entienden. Por eso, el padre, Bori Fati, le ha pedido explicaciones a los dirigentes del FC Barcelona acerca de la situación de su hijo y los planes de futuro con él.

La realidad es que el Barça tiene claro que Ansu no tiene sitio en el conjunto azulgrana y en el próximo mercado de verano se le intentará colocar, de nuevo, en otro equipo. El club ya lo intentó en el pasado invierno, pero el futbolista no quiso salir, a pesar de que tenía cuatro ofertas encima de la mesa, algo que castigó aún más su relación con Flick, ya que el técnico alemán no entendió su postura.

Bori Fati, padre de Ansu, muy enfadado con el Barça

Ahora, es el padre, Bori Fati, quien se ha convertido en un problema en el vestuario del Barça después de que se haya plantado en los despachos de la entidad culé pidiendo explicaciones a la cúpula directiva. El progenitor del atacante se habría reunido con Joan Laporta para expresarle el malestar que vive tanto Ansu como su familia, ya que no entienden el ostracismo en el cual está viviendo.

A pesar de que el futbolista se está esforzando mucho en los entrenamientos, a veces el que más, ya que quiere recuperar la confianza de Flick, no parece que el entrenador esté viendo lo mismo y sigue sin contar con él, incluso en las convocatorias para los partidos, donde en algunos se ha quedado fuera de la lista sin motivo aparente. Por eso, el futuro del jugador en el Barça pinta muy mal.

El próximo verano se decidirá el futuro del jugador

Por lo tanto, está por ver cómo se decidirá todo el próximo verano, cuando Ansu y su entorno tendrán que tomar una decisión acerca de la continuidad de su carrera. Si deciden seguir en el conjunto azulgrana, lo más probable es que la situación no cambie y siga sin ver minutos, por lo que abandonar definitivamente Barcelona para poder tener más oportunidades en otro equipo podría estar encima de la mesa.