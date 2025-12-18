El PSG seduce a Ferran Torres: 50 + 15 sobre la mesa y ya hay respuesta del Barça

El mercado vuelve a llamar a la puerta del FC Barcelona con una propuesta de peso. Desde París ha llegado una oferta que no pasa desapercibida: 50 millones de euros fijos más 15 en variables por Ferran Torres. El interés no es casual ni reciente. Detrás de la operación está Luis Enrique, que conoce bien al jugador y cree que encajaría a la perfección en el PSG. Sin embargo, la respuesta del Barça ha sido tan rápida como clara, según apunta El Nacional.

Flick lo tiene claro: Ferran no se vende

En cuanto la propuesta llegó a los despachos del club, Hansi Flick tomó la palabra. El técnico alemán ha bloqueado cualquier posibilidad de salida y ha trasladado un mensaje firme a la directiva. Ferran Torres es intocable. No por falta de necesidad económica, sino por convicción deportiva. Para Flick, el atacante es una pieza estructural dentro de su proyecto.

El entrenador valora especialmente su disciplina táctica, su capacidad para adaptarse a distintas posiciones del ataque y su compromiso sin balón. Ferran puede jugar en banda, como falso nueve o acompañando al delantero centro, y siempre cumple. Esa versatilidad es un activo que Flick considera irrenunciable en una temporada larga y exigente.

🎯 El PSG pretende ofrecer 50 millones fijos + 25 en variables para fichar a Ferran Torres 🎯@elnacionalcat pic.twitter.com/Dkwlrxr6EK — España Diario Fútbol (@EspDiarioFutbol) December 17, 2025

En el Barça reconocen que la oferta del PSG es muy potente desde el punto de vista económico. En otro contexto, habría abierto un debate serio. Pero en este caso, ni siquiera se ha puesto sobre la mesa. Flick cree que Ferran está entrando en su madurez futbolística y que aún tiene margen para ofrecer su mejor versión con continuidad, algo que el técnico confía en explotar este curso.

Luis Enrique insiste, pero el Barça no negocia

Desde París no se rinden. Luis Enrique sigue empujando porque ve en Ferran un perfil ideal para su idea de juego. En el PSG consideran que su movilidad, su lectura colectiva y su capacidad para llegar al gol lo convierten en una oportunidad de mercado. Entienden que una oferta de hasta 65 millones debería, al menos, abrir una negociación.

Pero la postura del Barça es unánime. No se trata solo de cifras. Se trata de proyecto. Flick ha dejado claro que no quiere debilitar una zona clave del equipo y que Ferran es importante tanto dentro como fuera del campo. En el vestuario es un jugador muy respetado, que nunca genera problemas y que acepta su rol con profesionalidad, respondiendo siempre cuando tiene minutos.

Deco y la directiva respaldan al entrenador. Saben que mantener perfiles comprometidos y versátiles es fundamental para el equilibrio del grupo. Por eso, el mensaje hacia el PSG es claro: no hay negociación. Ni ahora ni a corto plazo.