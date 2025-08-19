El vestuario del Barça se rebela contra Lewandowski

Robert Lewandowski sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo y una pieza muy importante para el FC Barcelona, pero el polaco podría empezar a perder protagonismo bajo las órdenes de Hansi Flick. La edad del jugador y algunas lesiones le han perjudicado, por lo que en el vestuario se están empezando a rebelar contra él para quitarle el sitio en el once.

Precisamente, y teniendo en cuenta que el ariete ya no pudo jugar en el debut de Liga ante el Mallorca, el futbolista que lo sustituyó en el terreno de juego fue Ferran Torres, otra de las opciones que tiene el técnico para el ataque. Y, para la mala suerte de Lewandowski, el valenciano ha empezado el curso como terminó el anterior, haciendo goles, y poniéndole las cosas muy complicadas.

Lewandowski ha perdido protagonismo en el Barça

De hecho, algunos jugadores del Barça ya prefieren que sea Ferran el hombre escogido para ser el '9' del equipo por delante de Lewandowski, ya que ofrece otras cosas más interesantes, además de esforzarse más en defensa y ser un futbolista que juega más para el equipo. El polaco es más goleador y más 'killer' dentro del área, pero no ofrece algunas de las cosas más importantes del valenciano.

Por eso, Lewandowski ya no tiene el estatus de titular garantizado como en sus tres primeros años e incluso Flick ya se lo ha comunicado. Aparte de la competencia feroz que tiene, el alemán también querrá dosificarlo durante el curso para evitar que se lesione y para que vaya más descansado durante todo el año, especialmente debido a los 37 años que cumplirá en pocos días.

Ferran Torres ya compite en igualdad de condiciones con el polaco

Aunque Ferran ha recibido muchas críticas a lo largo de su carrera, el delantero ha demostrado que puede ser muy importante en el Barça y, a día de hoy, ya compite en igualdad de condiciones con el polaco, algo que hace un tiempo se veía imposible. Los 19 goles y siete asistencias que el valenciano hizo el curso pasado lo han colocado como una oportunidad real para el ataque azulgrana esta campaña.