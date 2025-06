Era la apuesta personal de Flick, pero se va del Barça por la puerta de atrás y sin debutar

Hans-Dieter Flick demostró una confianza máxima en las capacidades de un joven jugador al que le dio la oportunidad de realizar la pretemporada con los profesionales, y que entró en varias convocatorias, aunque sin llegar a debutar. Pero tenía una admiración por las condiciones de Noah Darvich, quien llegó al Barça como una apuesta de futuro, pero nunca ha terminado de adaptarse, y ni siquiera se consolidó en el filial.

Es cierto que había que remarcar que todavía estaba en edad juvenil, sin embargo, esto no puede servir como excusa, viendo que hay otros jóvenes talentos que sí han podido afianzarse a pesar de su temprana edad, y han demostrado su valía en la siempre exigente y competitiva Primera Federación. Este no ha sido el caso del canterano del Friburgo, por el que Joan Laporta y Deco se atrevieron a desembolsar cerca de tres millones de euros.

Una muestra clara de las expectativas que había en el habilidoso media punta, que llegó tras destacar en el Europeo sub 17, donde capitaneó a la selección alemana, que conquistó el trofeo, y poco después también se alzó con el del Mundial sub 17. La llegada de ‘Hansi’ prometía ser un golpe de efecto importante para que acabara explotando su potencial en el Spotify Camp Nou, pero no ha podido responder a las expectativas, y ha sido una enorme decepción.

Tampoco se le puede culpar por el descenso del Barça Atlétic a Segunda Federación, pero era uno de los futbolistas señalados y destinados a tener un rol protagonista, y convertirse en uno de los principales referentes. Y viendo que no ha progresado como desearían, y si a eso le añadimos que hay una enorme competencia en ese puesto y que ha tenido varias lesiones, encontramos los motivos por los que Darvich está tan cerca de decir adiós.

Laporta y Deco aceptarán las ofertas que lleguen por él, y el crack nacido en el año 2006 también ha entendido que lo mejor para su futuro es cambiar de aires, por lo que se negocia su regreso a la Bundesliga, donde ya han aparecido los primeros interesados en acogerlo.