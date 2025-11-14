Luis de la Fuente lo aparta de la Roja por indisciplina reiterada

La selección española está viviendo horas muy convulsas por todo el episodio alrededor de Lamine Yamal y su lesión. El combinado nacional se mostró muy sorprendido y a la vez enfadado por tener que desconvocar al jugador del FC Barcelona, teniendo en cuenta que, según la RFEF, el club azulgrana avisó con muy poco tiempo que ya no estaría disponible para este parón.

Por eso, Luis de la Fuente también quedó muy mosqueado con el futbolista, ya que cree que podría haber hecho algo más para poder asistir a los partidos de clasificación del Mundial de este mes de noviembre con sus compañeros. Aunque sabe que no está recuperado del todo de sus molestias con la pubalgia, entiende que si puede jugar con el Barça, también lo puede hacer con la Roja.

Luis de la Fuente podría apartar a Lamine Yamal de la Roja por indisciplina reiterada

A partir de ahí, el seleccionador habría decidido tomar una decisión drástica con Lamine, que sería la de apartarlo del combinado por indisciplina reiterada. Aunque es una de las estrellas de la selección y uno de los jugadores más importantes para los éxitos de España, podría existir la posibilidad de que el extremo fuese sancionado por parte del entrenador de cara a las próximas convocatorias.

El próximo parón de selecciones no será hasta el mes de marzo y, ahí, si todo sale bien, Lamine ya debería estar recuperado de sus problemas físicos con la pubalgia. Aun así, está por ver si habrá una llamada de De la Fuente, teniendo en cuenta todos los episodios que han sucedido sobre su figura. Y si la hay, si decide castigarlo dejándolo en el banquillo en los encuentros programados.

El seleccionador no está nada contento con el extremo del Barça

De la Fuente sabe que el delantero del Barça es una pieza crucial en sus esquemas, pero también quiere poner a la selección y a los jugadores que representan el combinado nacional por delante, por lo que Lamine podría acabar siendo castigado por esta indisciplina reiterada que se cree que el futbolista y su club han cometido en este parón de selecciones del mes de noviembre.