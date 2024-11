Es la decisión más difícil de Flick, pero le ha comunicado que debe salir del Barça o no jugará

La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona ha cambiado por completo al equipo. El gran inicio de temporada, sumado a un fútbol muy vistoso de ver y los recursos tácticos del alemán están haciendo volar al conjunto catalán, tanto en Liga como en Champions. Aun así, hay jugadores que no tienen sitio en los esquemas de Flick y así se lo ha hecho saber el entrenador a los damnificados.

Es el caso de Ferran Torres, que ha sido informado por su técnico que tiene que salir del Barça o no tendrá minutos esta temporada. Las tres posiciones de ataque están cubiertas por Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal y el valenciano no tiene sitio en el once titular de Flick. Además, otro de los motivos por los cuales el delantero está en el mercado es por sus constantes lesiones.

Ferran Torres tiene que salir

Ahora mismo, Ferran está lesionado y no volverá hasta dentro de unas semanas. Aun así, cuando pueda volver a los terrenos de juego, el delantero no tendrá muchos minutos bajo las órdenes de Flick. Tanto el staff técnico como la dirección deportiva sabe que el jugador tiene que salir y Joan Laporta ya lo ha puesto en los primeros puestos de la lista de ventas que tendrá que realizar el club en el próximo mercado de fichajes.

Aun así, está por ver si el futbolista querrá salir del Barça. En los últimos años ya ha sido suplente, pero Ferran ha continuado luchando por sus minutos y, a veces, le ha salido bien la jugada. La temporada pasada tuvo buenos números con Xavi Hernández en el banquillo y quiere continuar apretando para tener un sitio en el once azulgrana. Sin embargo, y dado el nivel que ha mostrado la delantera titular, esto será muy complicado.

Interés de la Premier League

Si finalmente Ferran Torres decide que lo mejor para él es marcharse de Barcelona, no le faltará el interés de la Premier League. Algunos equipos ingleses, como el Aston Villa o el Newcastle, estarían interesados en sus servicios. El valenciano tiene un buen cartel en Inglaterra después de su paso por el Manchester City y el delantero podría volver a la liga inglesa.