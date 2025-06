Es tan problemático para Flick que el Barça le da la carta de libertad

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y varias carpetas están encima de la mesa. Principalmente, de los jugadores con los que no cuenta ni Hansi Flick ni la dirección deportiva y que tendrán que buscarse un nuevo equipo de cara al año que viene. Por eso, el Barça se está planteando la posibilidad de dar la carta de libertad a algunos de estos.

Podría ser el caso de Oriol Romeu, el centrocampista que regresará al conjunto azulgrana después de su cesión al Girona. El de Ulldecona no cuenta en absoluto para el alemán, por lo que a la espera de hablar con el club acerca de su futuro, lo más probable es que reciba la carta de libertad, teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato y que no hay sitio para él en la plantilla.

El futbolista tampoco ha tenido un gran rendimiento bajo las órdenes de Míchel Sánchez, por lo que su continuidad en Montilivi, a día de hoy, está en duda. Por eso, el Barça no quiere problemas y prefiere ejecutar la rescisión de su contrato antes que sentarse a negociar con otros equipos a lo largo del verano, algo que, de momento, no ha pasado, ya que no hay interés por Romeu en el mercado.

De hecho, sacar rédito económico por él se ve prácticamente imposible desde la entidad azulgrana, ya que tiene 33 años y su nivel está lejos de lo que era, además de los problemas físicos que ha arrastrado a lo largo de la temporada. La solución más factible que se ve desde el club es darle la carta de libertad y rescindirle el contrato ofreciéndole una pequeña contraprestación.

En el Barça su posición está más que cubierta con las presencias de futbolistas tan importantes como Frenkie de Jong, Pedri, Marc Casadó, Gavi o Marc Bernal, que volverá este curso después de su grave lesión. Por lo tanto, la etapa de Oriol Romeu en el club catalán se da por finalizada y es imposible que pueda volver.