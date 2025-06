Flick pide a Joan Laporta que lo regale, no lo quiere ver en el primer entrenamiento del Barça, a la calle

El FC Barcelona ya se encuentra planificando al equipo de la próxima temporada y Hansi Flick está acabando de decidir a los jugadores con los que cuenta y los que no. En ese sentido, también se va a tratar la carpeta de los cedidos, y tras las ventas de dos de los tres que estaban a préstamo en otro club, se ha tomado una decisión con el futbolista restante respecto a su vuelta.

Se trata de Oriol Romeu, el centrocampista que ha estado cedido en el Girona esta campaña. Pues bien, el técnico ya le ha pedido a Joan Laporta que lo regale, ya que no lo quiere ver en el primer entrenamiento de la pretemporada de cara al mes que viene. El de Ulldecona no tiene sitio en la plantilla del primer equipo y el alemán no quiere verlo ni en pintura, a pesar de que aún tiene contrato.

Flick le ha pedido a Laporta que regale a Oriol Romeu

El mediocentro sigue teniendo un año de vinculación con el conjunto azulgrana, pero lo más probable es que el Barça le dé la carta de libertad para que pueda irse gratis a otro destino. Es posible que el Girona lo vuelva a repescar, teniendo en cuenta que es un futbolista del agrado de Míchel Sánchez, el técnico que lo ha tenido bajo sus órdenes en la entidad catalana de Montilivi.

📌 Oriol Romeu, Bryan Gil, Arnaut Danjuma i Arthur Melo tornen als seus clubs d'origen



El Club vol expressar-los el seu agraïment i desitjar-los molta sort en el futur.



👏 Gràcies Oriol, Bryan, Arnaut i Arthur! — Girona FC (@GironaFC) May 27, 2025

Oriol Romeu será informado dentro de poco por Deco que no cuenta para Flick y que lo mejor para ambas partes es separar los caminos definitivamente. Su posición está muy poblada, ya que por delante de él estarán futbolistas como Frenkie de Jong, Marc Casadó, Marc Bernal o incluso Eric Garcia, que también puede actuar de pivote en algunas situaciones, como ya se ha visto este año.

Su salida podría producirse a través de una rescisión de contrato

Por lo tanto, todo apunta a una rescisión de contrato pactada con el futbolista para que deje de ser azulgrana de manera definitiva, por lo que el club tiene un mes para negociar con el de Ulldecona para intentar que no llegue al inicio de la pretemporada, que será el próximo domingo 13 de julio. Flick ya ha advertido que no lo quiere ver y la dirección deportiva deberá trabajar en ello.