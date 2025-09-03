Fermín y Gavi también son un problema en el vestuario de la Roja

Es bien sabido que Fermín López y Gavi han perdido la gran relación de amigos que tenían desde su paso por la Masía. Los dos jugadores del FC Barcelona están enfrentados por diversos motivos, y después de este pique en el vestuario azulgrana, la situación también ha llegado al de la selección, a pesar de que Gavi no ha acabado siendo convocado por molestias en la rodilla.

Aun así, y una vez que el jugador esté completamente recuperado de sus problemas físicos, lo más probable es que Luis de la Fuente lo vuelva a llamar en el siguiente parón de selecciones, que será el próximo mes de octubre. Por eso, el seleccionador quiere que la situación esté arreglada para entonces y, de momento, hablará con Fermín para rebajar la tensión entre ambos.

Fermín y Gavi no se hablan desde hace tiempo

El seleccionador ha conocido, por gente cercana al vestuario del Barça y, precisamente, por algunos futbolistas de ahí, que la situación no es nada fácil y que ambos no se hablan desde hace meses, cuando surgió un problema entre los dos jugadores. Los capitanes y el cuerpo técnico del conjunto azulgrana intervinieron para que todo se calmase un poco, pero en la selección podría ser diferente.

Al menos, y durante esta convocatoria, no se verán las caras por la lesión de Gavi, pero Luis de la Fuente no quiere que el problema se vuelva a repetir en las próximas convocatorias, especialmente en un momento importante, donde España se jugará la clasificación para el próximo Mundial de Estados Unidos del año que viene, por lo que no quiere distracciones en el vestuario.

De la Fuente no quiere problemas en el vestuario

Por eso, una vez los dos vuelvan a estar juntos, si ve que la situación no mejora, está dispuesto a dejar a los dos fuera de combate en las próximas listas, es decir, no convocarlos hasta que arreglen su relación, ya que pondrá por delante los intereses colectivos antes que los individuales, como no podría ser de otra manera si dos jugadores no se llevan bien, ya que no es problema ni del seleccionador ni del combinado nacional.