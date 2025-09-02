Luis de la Fuente, mano dura, a pesar de ser una de las estrellas del Barça lo deja fuera de la Roja

Luis de la Fuente es uno de esos seleccionadores que se muestra muy firme con sus listas de convocados y no hace cambios grandes, por lo que ya tiene a un grupo predefinido y confía mucho en ellos. Aun así, el técnico sorprendió al dejar fuera de la Roja a una de las estrellas más recientes del FC Barcelona, teniendo en cuenta el nivel demostrado en el terreno de juego.

Se trata de Joan García, el portero que se ha hecho con la titularidad en el Barça. Con solo tres jornadas de Liga disputadas, el guardameta ya ha justificado completamente la inversión que hizo el conjunto azulgrana con él durante este mercado gracias a sus paradas espectaculares. Sin embargo, su llegada a la entidad culé no ha podido hacer que De la Fuente lo haya llamado para la selección.

Luis de la Fuente sigue sin llamar a Joan García para la selección

De hecho, todo el mundo pensaba que, una vez Joan García saliese del Espanyol para fichar por el Barça, sería convocado con España, pero ha sido todo lo contrario. De la Fuente se lo ha cargado y ha seguido sin confiar en él para que pueda venir con la selección absoluta, convocando a los tres porteros de siempre que le han acompañado desde su llegada al combinado nacional.

En su lugar, el riojano ha llamado a Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, y de momento, De la Fuente no está dispuesto a hacer ningún cambio en la portería, a pesar de que Joan García ya es una estrella en el Barça y uno de los mejores porteros nacionales. Sin embargo, el seleccionador, de momento, ha decidido no convocarle, ya que confía en los tres guardametas que ha convocado.

El portero ya ha tenido actuaciones estelares en el Barça

Aun así, está por ver si el portero azulgrana seguirá sin ser llamado en las siguientes convocatorias, teniendo en cuenta que el Mundial está a la vuelta de la esquina, el año que viene, y el catalán tendría que tener todos los números para ser incluido en la lista, aunque será De la Fuente quien acabará decidiéndolo en los próximos meses.