Fermín y su entorno se arrepienten de no haber fichado por el Chelsea

No están siendo los tiempos más sencillos para Fermín. El mediapunta del Barça no acaba de encontrar el camino hacia la titularidad en el conjunto blaugrana. Y es que, cuando no es por culpa de su rendimiento preocupantemente irregular, ahora es por culpa de una lesión que no va a permitir que pueda jugar en el primer momento decisivo de la temporada. Abriendo camino para que sea Dani Olmo el que se haga con un puesto en el once en estos momentos. Un puesto, el de titular, que no tiene en el FC Barcelona, pero que en el Chelsea, probablemente, ahora sí que tendría.

La lesión de Cole Palmer ha hecho que el inglés se quede unas cuantas semanas fuera de combate y sin poder jugar con los suyos. Lo que ha llevado a Enzo Maresca a tener que contar con Facundo Buonanotte y Estevao en esa posición de mediapunta en la que Fermín habría encajado a las mil maravillas. Y es que en el juego vertical, rápido de la Premier League le va a las mil maravillas al jugador formado en las categorías inferiores del Barça.

Fermín se comienza a arrepentir de la decisión

La realidad es que Fermín se esperaba muchas más garantías al quedarse en el Barça. El joven sabía que ir al Chelsea era lanzar una moneda al aire y esperar que pasara justamente lo que ha acabado pasando. Que las lesiones o situaciones extradeportivas le abrieran una oportunidad. La cual, visto lo visto, le habría acabado llegando al crack formado en la Masía. Además, el bolsillo de Fermín también estaría mucho más lleno, ya que los blues le doblaban el sueldo que percibe en el Barcelona.

Todo este cúmulo de circunstancias ha hecho que Fermín y su entorno hayan comenzado a pensar que la mejor opción podría haber sido la de fichar por el Chelsea y hacer caso a lo que decía la cabeza y no el corazón. Y es que Fermín tiró más de sentimiento que de otra cosa al quedarse en el Barça.

Así pues, todo lo que le ha estado pasando a Fermín, en estas últimas semanas, lo ha llevado a pensar que no tomó la mejor decisión posible en el pasado mercado de verano, cuando pudo haber salido al Chelsea.