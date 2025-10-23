Ferran Torres sospecha que está habiendo movimientos por la espalda para que no juegue el Clásico

Ferran Torres fue una de las sorpresas más destacas del FC Barcelona entre la temporada pasada y el inicio de esta. El rendimiento que tuvo el atacante fue espectacular, dándole goles muy importantes al Barça y demostrando que podía tener un hueco en el once titular, incluso por encima de Robert Lewandowski, con quien en principio competía para la posición de delantero centro.

Sin embargo, la lesión que sufrió hace un par de semanas le está afectando considerablemente y podría haber provocado que pierda su sitio en las alineaciones de Hansi Flick. Al menos, eso cree el valenciano, ya que sospecha que está habiendo movimientos por la espalda para que no juegue el Clásico de Liga del próximo domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Ferran Torres cree que Marcus Rashford le quitará la titularidad en el Clásico

Ferran cree que no será titular en este escenario, ya que hay otro jugador que está apretando mucho por detrás, como es Marcus Rashford. El inglés también está demostrando un buen nivel sobre el terreno de juego y todo apunta a que será el '9' del Barça en el encuentro, a pesar de que el valenciano ya se encuentra al 100% después de descansar en los últimos días de su lesión.

Aun así, y teniendo en cuenta el rendimiento del internacional con Inglaterra y los problemas físicos de Ferran, lo más probable es que Flick le siga dando paso en el once a Rashford, dejando en el banquillo a su compañero de ataque, algo que también se podría reproducir en los próximos partidos si la situación no cambia. Y ahí, a Ferran le está entrando el miedo de perder su sitio.

El inglés está teniendo un muy buen nivel en el terreno de juego

Un hueco que se lo ha ganado con mucho trabajo, ya que la temporada pasada dejó claro que era uno de los mejores revulsivos para el Barça, mientras que en esta ya se sentía con mucho poder para poder ser titular. Sin embargo, la situación ha cambiado con su lesión y con la irrupción de Rashford, con el inglés a un muy buen nivel, especialmente de cara a portería.