Fichado, Joan Laporta empieza 2025 con acuerdo total para venir al Barça

El FC Barcelona ya tiene el primer fichaje del 2025. Joan Laporta ha cerrado la operación para que Jonathan Tah, defensa del Bayer Leverkusen que acaba contrato a final de temporada, sea la primera incorporación para Hansi Flick a partir del próximo curso. El central era un gran deseo del técnico alemán, ya que lo conoce de sobras de la Bundesliga y de la selección germana.

Además, el futbolista vendrá gratis, a coste cero, y desde el club lo veían como una oportunidad de oro para hacerse con un defensa de garantías y con experiencia en lo más alto del fútbol europeo. Tah cumplirá 29 años el próximo mes de febrero, por lo que podrá aportar liderazgo y rendimiento inmediato, como ha demostrado en la liga alemana en los últimos años.

El Barça fichará gratis a Tah

El Barça le ha ganado la partida a varios equipos que también estaban interesados en el defensa, como el Real Madrid. El hecho de que los azulgranas hayan apostado fuertemente por él y la presencia de Flick en el banquillo han hecho que Tah haya decidido recalar en Barcelona. A pesar de que el contrato aún no es público, el jugador podría firmar por las próximas tres temporadas, teniendo en cuenta su edad.

Aun así, el alemán no ha puesto ningún problema a los condicionantes económicos que había puesto la entidad culé en las negociaciones, ya que quería jugar en un equipo grande para los últimos años de su carrera y el conjunto catalán era el sitio ideal. Aunque su presencia en el once no está para nada garantizada, Flick tendrá un recambio de garantías en la defensa.

Bajas en defensa

En ese sentido, y con el fichaje de Jonathan Tah, se podrían producir cambios significativos en la retaguardia de la plantilla. Futbolistas como Ronald Araujo, Andreas Christensen o Eric García no tienen su futuro garantizado en el Barça, ya que con la incorporación del de momento jugador del Bayer Leverkusen, los azulgranas tienen un serio overbooking de centrales en el equipo.

Por lo tanto, está por ver qué cambios hará la dirección deportiva en la zona defensiva. El club quiere renovar al uruguayo, debido a que su contrato acaba en 2026, pero hay dudas y si decide no quedarse, será vendido el próximo verano. Por otra parte, tanto el danés como el catalán tienen muy complicado seguir y podrían hacer las maletas dentro de poco, ya sea en el mercado de invierno o en el de verano.