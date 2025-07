Flick, a la cara, o se va o no va a jugar, ha estado engañando al Barça

Hansi Flick está dirigiendo los primeros entrenamientos del FC Barcelona para preparar la próxima temporada con el objetivo de mejorar aún más los resultados de la anterior. Aun así, el técnico tiene claro que algunos jugadores de la actual plantilla sobran y ya les ha comunicado a estos que tendrán que marcharse durante el mercado veraniego o no van a jugar ni un minuto.

Uno de estos es Ronald Araujo, uno de los defensas que más críticas recibió el curso pasado por su pésimo rendimiento en el terreno de juego que le costó caro al Barça en algunos partidos. Por eso, el alemán prefiere a otros defensas para la zaga y le ha recomendado que se vaya, aunque, de momento, el uruguayo tiene pensado seguir en el conjunto azulgrana y recuperar la confianza del entrenador.

Flick le ha comunicado a Araujo que no jugará mucho

De hecho, el central pensaba que con la llegada de Flick podría volver a ser el jugador que era, pero el técnico ha preferido contar con otros defensas como Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, dejando al uruguayo en el banquillo, especialmente en los encuentros importantes. Esto fue la primera señal que el alemán le dio en su momento y ahora, en los entrenamientos, se lo ha vuelto a comunicar.

Tanto el club como los aficionados creen que Araujo ha estado engañando al Barça por el bajo nivel que ha tenido en el campo y por los constantes intentos que ha tenido de marcharse del conjunto azulgrana antes de que renovara definitivamente su contrato a principios de año. A pesar de esta ampliación, la dirección deportiva ha intentado colocarlo en el mercado y venderlo.

El central uruguayo seguirá sin ser titular con el técnico alemán

Aun así, no parece que haya ningún equipo dispuesto a pagar lo que estaría demandando la entidad culé por el central, por lo que parece evidente que Araujo acabara quedándose en el Barça la próxima temporada. Eso sí, ya sabe por boca de Flick que no va a jugar mucho y no se espera que acabe siendo uno de los titulares fijos en las alineaciones del entrenador alemán, como ocurrió en el curso pasado.