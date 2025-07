La mano dura de Flick se lleva por delante a la nueva oveja negra del Barça: “Sentenciado por indisciplina”

El FC Barcelona ha empezado los primeros entrenamientos esta semana de cara a preparar la próxima temporada. De igual manera que como empezó su primer año en el club, Hansi Flick, en su segundo curso en el banquillo, ha arrancado con mano dura y con unas normas muy exigentes que, de nuevo, ha provocado que un jugador del Barça haya quedado sentenciado a las primeras de cambio por indisciplina.

Se trata de Héctor Fort, uno de los futbolistas con los que ya no contaba demasiado el técnico en su momento, pero que ahora le habría puesto la cruz definitiva por su comportamiento. El lateral ha vuelto a tropezar con la misma piedra, teniendo en cuenta que el margen de error que hay con el alemán es mínimo y que la puntualidad y el compromiso son incuestionables para él.

Flick habría sentenciado a Héctor Fort por indisciplina

El jugador llegó tarde a los entrenamientos, especialmente el primer día, tras volver de la fiesta de Lamine Yamal, lo que provocó el enfado tremendo de Flick, que no entendió que, desde el primer día, ya se fallara, algo que no ha sentado nada bien al entrenador. Y más aún de un futbolista que tendrá que ganarse los minutos como el que más, ya que no será una pieza fija.

En su sitio juega Jules Kounde, uno de los mejores laterales del panorama europeo y que ha sido un jugador indispensable para el técnico en su primera temporada en el banquillo. El francés lo ha jugado prácticamente todo, dejando a su compañero en la banda, Héctor Fort, sin tener oportunidades sobre el terreno de juego, y menos que tendrá tras los primeros actos de indisciplina del curso.

El lateral podría tener la puerta de salida abierta del Barça

Por lo tanto, no se descarta una posible salida de Fort en las próximas semanas del mercado si Flick le ha puesto la cruz definitiva desde el primer día. El lateral quiere quedarse, a pesar de que no tendrá muchos minutos en el Barça, pero una charla con el entrenador y con Deco lo podría cambiar todo a medida que vaya avanzando el mercado de fichajes veraniego.