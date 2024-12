Flick, a la cara, si se queda en el Barça no jugará

No anduvo con vueltas y se lo dijo en la cara: si se queda en el Barça, no tendrá minutos. Aunque no lo tomó de buena manera, Andreas Christensen le agradeció a Hansi Flick la sinceridad que tuvo con él y ahora busca su salida del club culé. El defensor danés todavía se recupera de la tendinopatía en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, que sufrió en el primer encuentro por LaLiga ante el Valencia.

Desde ese momento, el futbolista no volvió a tener minutos dentro del campo de juego y, por si esto fuera poco, Flick encontró en Íñigo Martínez y Pau Cubarsí la solidez defensiva que estaba buscando. Además, ya está listo para regresar el uruguayo Ronald Araújo, quien es considerado por el cuerpo técnico como una pieza clave para el proyecto futbolístico del club por su velocidad y liderazgo. Ante este panorama, no hay lugar para Christensen.

¿Del Barça a la Premier?

A pesar de no contar con minutos en cancha, el danés es un futbolista muy cotizado en la Premier League. El gran rendimiento que mostró luciendo los colores del Chelsea dejó un buen recuerdo en ese país, y por eso no es descabellado que haya tantos interesados en contar con sus servicios. La oferta más concreta que tiene el club culé sobre la mesa es la que hizo Bin Salmán, el dueño de Newcastle.

El empresario planea quedarse con la totalidad de la ficha a cambio de 15 millones de euros y ahora la pelota la tiene Joan Laporta. Todo parece indicar que el mandamás culé dará el sí. En principio, se trata de uno de los salarios más caros de la plantilla, y el club necesita liberar masa salarial para poder inscribir a Pau Víctor y Dani Olmo, dos jugadores que sí forman parte de los planes de Flick.

Más salidas

El entrenador alemán tiene una charla pendiente con otros futbolistas de la plantilla del Barça que no estarán en los planes para la parte más exigente de la temporada. En ese listado aparecen los nombres de Eric García, Ansu Fati y Pablo Torre. Este último tuvo oportunidades para mostrar su talento en cancha, pero las desaprovechó y, además, Flick se cansó de sus reiterados actos de indisciplina.