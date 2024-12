Flick abre la vía a la operación para eclipsar a Mbappé

El Barça podría estar a punto de romper el mercado europeo con un fichaje bomba. Es que desde hace tiempo Joan Laporta aceleró las conversaciones con la representación de Erling Haaland. Hansi Flick está al tanto de la situación y dio vía libre a la negociación, a pesar de que esto le podría generar problemas con su 9 titular, Robert Lewandowski.

El delantero polaco, de 36 años, es una de las grandes figuras del Barça, pero algunos directivos que integran la mesa chica dudan de si podría sostener este nivel con el paso del tiempo. Además, hay algunas actitudes de Lewandowski que no cayeron del todo bien en las oficinas blaugranas y, en particular, en el cuerpo técnico que encabeza Flick. Lo que ocurre es que el atacante está al tanto de que el club tiene en sus planes fichar a una estrella en su posición, y él no está dispuesto a pelear un lugar en el equipo titular desde el banquillo.

Podría eclipsar a Mbappé

Sin lugar a dudas, el fichaje de Haaland sería un verdadero golpe en la quijada del Real Madrid, que en el mercado de pases de verano se dio el gusto de quedarse con el pase de Kylian Mbappé a coste cero. Sin embargo, el delantero francés todavía no encaja con el sistema de juego que propone Carlo Ancelotti y, desde su llegada, ha sido más noticia por su bajo nivel que por sus goles.

Otra cuestión es que Joan Laporta le estará ganando la pulseada a Florentino Pérez, quien soñaba con contratar al noruego para juntarlo con Mbappé y Vinícius Junior.

¿Lo dirigirá Flick?

El Manchester City, por su parte, apura las gestiones para mejorar el salario de Haaland y así evitar que el jugador se marche antes de tiempo. Su contrato expira en junio de 2027, pero los problemas judiciales que atraviesa el club, sumados al mal momento deportivo, podrían apurar su salida antes de tiempo.

La idea de fichar con el Barça le agrada y hasta se entusiasma con la posibilidad de compartir equipo con otras figuras como Pedri y Lamine Yamal. Mientras tanto, Lewandowski espera para definir qué hará con su futuro. La única certeza que tiene es que sentarse en el banquillo no está en sus planes.