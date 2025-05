Flick, acusado en el vestuario del Barça, hartos del niño mimado

El FC Barcelona cayó con crueldad en Milán y se despidió de la final de la UEFA Champions League. Los azulgranas fueron derrotados por el Inter en otro partido eléctrico, como fue el de la ida, y vieron como el sueño de poder volver a una final de la máxima competición continental 10 años después se esfumaba. Por eso, tras el encuentro, el vestuario fue una auténtica caldera.

Algunos jugadores del Barça acusaron a Hansi Flick de haber hecho jugar a su niño mimado, que no es otro que Robert Lewandowski. El polaco no fue titular, ya que no estaba 100% recuperado de sus problemas físicos, y aunque salió en el descuento, su encuentro no fue nada bueno, teniendo en cuenta que prácticamente no estaba para jugar y restó más que sumó al frente del ataque.

Algunos jugadores acusaron a Flick de hacer jugar a Lewandowski

El delantero tuvo dos ocasiones muy claras, un cabezazo a bocajarro que salió alto y otra oportunidad que evitó Yann Sommer, el héroe del Inter. Aun así, su presencia en el área culé no fue de mucha ayuda para sus compañeros, algo que algunos integrantes de la plantilla le comunicaron directamente a Flick. Por eso, prefieren antes a Ferran Torres, que puede que no tenga tantos goles en sus botas, pero ayuda más y se mueve mejor.

Precisamente, del hecho de poder bajar a defender y ser más móvil en ataque fueron algunas de las quejas al técnico alemán. Lewandowski no estaba ni para jugar cinco minutos, pero prefirió meter al polaco cuando el marcador estaba a favor, justo después del 2-3 de Raphinha. Sin embargo, el empate del Inter hizo que el Barça tuviera que volver al ataque y el polaco pasó inadvertido.

El vestuario, hundido tras la eliminación

El vestuario ha quedado muy tocado tras la eliminación en la Champions, ya que los jugadores estaban convencidos de que llegarían a la final, por lo que se señalaron unos a otros, creando un ambiente muy feo que no ayudará a terminar bien la temporada, a pesar de que aún queda la Liga por ganar.