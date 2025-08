Flick, ahora sí, lo pone de patitas en la calle, no volverá jugar ni un minuto con el Barça

Hansi Flick ha dado el paso más contundente de su mandato: Oriol Romeu queda totalmente fuera de la planificación del primer equipo. El mediocentro catalán, que aún tiene contrato hasta 2026 con el FC Barcelona, no jugará ni un minuto más en el club. Su ausencia en la gira asiática ha sido la confirmación de una decisión que viene gestándose: Flick no lo quiere y no lo alineará.

Romeu ya había sido cedido el año anterior al Girona sin éxito en su retorno, y su regreso al Camp Nou fue poco afortunado: lesiones recurrentes y poca continuidad en los minutos disputados le dejaron fuera del esquema táctico de Flick. El técnico le comunicó que no entraba en sus planes, y ahora la situación ha llegado a un punto irreversible: el club ha dado el paso decisivo de excluirle de la lista para la gira, eliminando cualquier expectativa de participación.

El club o toca revisar contrato o renovar caminos

La directiva del Barça, liderada por Deco y Rafa Yuste, respalda totalmente la decisión técnica. No buscan un traspaso por él: su salario alto y sus condiciones físicas hacen que lo más viable sea una resolución contractual. El club está dispuesto a rescindir su contrato con una indemnización mínima a cambio de liberarse de su ficha y darle libertad absoluta para buscar destino, ya sea cedido o como agente libre, especialmente porque ni el Girona ni otros clubes en ascenso confían en él plenamente.

El FC Barcelona también analiza la opción de ofrecerle un finiquito simbólico, facilitando que Romeu encuentre un refugio sin fricciones, como el Oviedo o el Girona, donde ya se le contempló en fases anteriores. En todos los casos, la idea es poner fin a una etapa que se ha vuelto innecesaria para el nuevo proyecto deportivo de Flick.

La salida de Romeu es clave para la inscripción de jugadores

Con Oriol Romeu, Hansi Flick toma la decisión más drástica hasta ahora: le deja fuera sin minutos ni convocatorias. Ya no solo sobraba por efectividad futbolística, sino que su presencia ocupaba espacio en una plantilla que ya está sobrecargada en mediocampo.

Esta operación marca un preludio: el Barça busca hacer hueco para inscribir nuevas piezas sin afectar al Fair Play. Romeu se despide con carácter profesional, pero también con el estigma de no encajar en la visión moderna del equipo. Y mientras su salida se gestiona, su ausencia en el campo ya está confirmada.