Flick baja el pulgar, no le gusta como está entrenando, no será titular con el Barça contra el Getafe

El FC Barcelona continúa su preparación para el partido contra el Getafe, un encuentro siempre exigente por la intensidad y el rigor físico que plantean los azulones. Sin embargo, la previa ha dejado un nombre propio: Eric García. El central catalán no estará en el once titular, decisión que obedece a la firme postura de Hansi Flick, que ha bajado el pulgar tras analizar el rendimiento del jugador en los últimos entrenamientos.

El técnico alemán considera que Eric no está al nivel de exigencia que requiere el Barça en estos momentos. Su intensidad en las sesiones ha sido puesta en duda y la sensación dentro del cuerpo técnico es que el central no ha mostrado la concentración necesaria. Por ello, Flick ha decidido cortar de raíz y apostar por otras opciones para el duelo contra el Getafe.

Una decisión que refleja la mano dura de Flick

Desde su llegada, Hansi Flick ha dejado claro que el mérito en los entrenamientos es la base de las titularidades. No importa el nombre, la edad ni el historial: el que no trabaje al máximo se queda fuera. En ese sentido, Eric García es el último ejemplo de esta línea de actuación.

El central esperaba tener más protagonismo esta temporada, pero su falta de continuidad en el ritmo competitivo le está pasando factura. Flick lo ha detectado y no está dispuesto a regalar minutos. El mensaje es claro: la camiseta del Barça se gana en el día a día y no por decreto.

Un futuro con dudas para Eric García

Esta nueva suplencia aumenta las incógnitas sobre el futuro de Eric en el Barça. A pesar de que el club confió en él en campañas anteriores, la competencia en la zaga es feroz y Flick prioriza a otros jugadores que ofrecen mayor seguridad y fiabilidad.

El partido contra el Getafe era visto como una oportunidad para que García demostrara que puede ser útil en la rotación, pero el técnico ha preferido dejarlo fuera del once inicial. El central deberá reaccionar si quiere revertir la situación, ya que el mensaje de Flick ha sido contundente: no habrá sitio para quienes no estén al 100% en cada entrenamiento.