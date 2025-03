Flick coloca a Gavi en la lista de transferibles del Barça

La relación entre Gavi y Hansi Flick es más que buena. En varias declaraciones públicas, ambos han mostrado al público su total confianza respecto al otro. Pero la realidad a veces pone las cosas complicadas para ambos. Gavi estuvo alejado varios meses de los terrenos de juego por una grave lesión de ligamentos.

La vuelta al verde del ‘6’ del Barça no ha acabado de coger el tono y el ritmo que mostró cuando irrumpió en el primer equipo de la mano de Xavi Hernández. Este hecho, unido a la fuerte competencia que ha surgido este año en el centro del campo culé, deja en una situación muy comprometida al joven centrocampista andaluz.

Gavi no tiene asegurado el puesto

El técnico alemán ya le ha dejado claro que no tiene el puesto de titular asegurado. Tras salir de las últimas molestias, arrancó algún partido como titular, pero su rendimiento no fue el que se esperaba de él. Esto hizo replantear a Hansi Flick opciones como Dani Olmo o Fermín López en las medias puntas y a encontrar la mejor versión de Frenkie de Jong después de estar en el dique seco por su lesión de tobillo del abril pasado en San Mamés.

Flick ha intentado encontrarle encaje a Gavi en el campo. Pero Gavi ya no gana los duelos como en antaño. Ya no muerde con aquella intensidad que le era tan características. A los ojos del público incluso ha perdido algo de masa muscular y potencia, lo que lo hacían un futbolista muy completo e imposible de superar.

El futuro de Gavi queda en el aire

A pesar de que no ha llegado ninguna oferta formal por Gavi, el joven canterano azulgrana sabe que cada día lo tiene más difícil en Can Barça. Eso no quita el amor que le profiere a su técnico, como el ir a celebrar con él el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid en el pasado partido de liga en el Wanda Metropolitano.

Gavi es feliz en Barcelona. Es feliz en el club de sus sueños. Y a pesar de que no tiene ninguna oferta firme sobre la mesa hoy en día, Flick ha dejado claro a la secretaría técnica que si el andaluz debe volar no se opondrá a ello. Todo ello muy a su pesar y a la estima y confianza que le tiene. Una estima que Gavi se la devuelve con gestos como los del Wanda, pero que tiene que concretar con un aumento nítido de su nivel futbolístico.