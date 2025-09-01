Flick dice basta, no acepta la vida que lleva, no le gustó su rendimiento, se juega no ser titular en el Barça

Hansi Flick se va al parón de selecciones con la mosca detrás de la oreja. Al técnico no le gustó nada el partido que hizo el FC Barcelona ante el Rayo Vallecano, donde el Barça solo pudo sacar un punto de su visita al feudo madrileño. Por eso, el alemán ha señalado a algunos jugadores y con uno de ellos habría dicho basta después de su mal rendimiento y advirtiéndole de que podría perder la titularidad.

Se trata de Dani Olmo, uno de los centrocampistas que salió de inicio en Vallecas. Aun así, el nivel que mostró el catalán estuvo muy lejos de lo que se supone que tendría que dar en el terreno de juego, perdiendo balones con facilidad, siendo muy errático a la hora de jugar con sus compañeros y, lo más importante, con fallos incompresibles delante de la portería que podrían haberle dado el triunfo al Barça.

Hansi Flick ha dicho basta y ha advertido a Dani Olmo por su rendimiento

Por eso, Flick no aguanta más, y después de no aceptar la vida que lleva por las lesiones sufridas y el pésimo rendimiento que habría demostrado en este inicio de Liga, el alemán le ha dejado claro que se está jugando seriamente no ser titular en el Barça. De hecho, Olmo solo ha salido de inicio, precisamente, en este tercer encuentro de la competición doméstica, siendo suplente en los dos primeros.

El entrenador le dio la oportunidad al centrocampista de demostrar que tenía que ser titular por decreto por su nivel y por lo que costó su fichaje, pero de momento, no está cumpliendo las expectativas. Además, los problemas físicos que le afectaron durante prácticamente toda la temporada pasada también están en el orden del día, y Flick ha sido muy claro con ello.

El centrocampista catalán no acaba de convencer en este inicio de curso

El Barça le ha dado un plan específico al jugador para que no se lesione tanto durante este curso, pero si sigue teniendo problemas físicos, el alemán tiene claro que perderá su condición de pieza indispensable y su titularidad, lo que provocará que otros futbolistas pasen por delante de él en sus esquemas, ya que no podrá mantenerse sano a lo largo de la campaña.