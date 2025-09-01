Flick señala a dos jugadores del Barça contra el Rayo Vallecano

Hansi Flick no acabó nada contento después del partido entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano. Los azulgranas no pudieron pasar del empate contra el conjunto madrileño, perdiendo los primeros puntos de la temporada y dejando una imagen nada buena sobre el terreno de juego. Por eso, el técnico habría señalado a dos jugadores del Barça que no tuvieron un buen papel.

Se trata de los dos laterales del equipo: Jules Kounde y Alejandro Balde. Los dos sufrieron por sus bandas por las continuas incursiones del Rayo, buscando sus espaldas de manera constante. Ambos estuvieron incómodos y, debido a la alta presión de los locales, tampoco pudieron subir mucho al ataque, algo que les gusta a ambos futbolistas de cara a atacar con contundencia.

Flick ha señalado a los dos laterales: Jules Kounde y Alejandro Balde

El francés regresó a la titularidad y, de hecho, salió de inicio por primera vez en Liga tras ser suplente en las dos primeras jornadas del campeonato, pero después del castigo de Flick, no volvió al mejor nivel que se le vio durante el curso pasado, por lo que es posible que el alemán le vuelva a castigar dejándolo en el banquillo y volviendo a colocar a Eric García en su lugar como en los dos primeros partidos.

El español sigue siendo una pieza fija en el lateral izquierdo del Barça, pero está sufriendo mucho a la espalda, teniendo en cuenta que, por su juego, tiende a subir mucho al ataque, por lo que deja bastante espacio detrás. Si está exigido, como pasó en el encuentro contra el Rayo, no puede prodigarse más en ataque y se siente incómodo sobre el terreno de juego.

El técnico alemán no acabó nada contento con el rendimiento de ambos

A pesar de que el Barça hizo un mal partido en general, Flick, tras el duelo, quiso poner en el punto de mira a los dos laterales y advertirles de que, si no mejoran su nivel, hay otros en el banquillo que están apretando mucho para tener minutos, especialmente en el caso de Kounde, como ya se ha visto en el inicio de curso.