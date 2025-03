Flick es quien ha pedido a Joan Laporta que no lo venda

Después de sobrepasar ya más de la mitad de la temporada, Hansi Flick empieza a tener claro la hoja de ruta a partir de la próxima temporada con la salida de jugadores con los que no cuenta para el FC Barcelona. En ese sentido, el técnico alemán lleva tiempo con la planificación de la plantilla del año que viene y habría parado la salida de un futbolista con el que tiene mucha confianza.

Se trata de Fermín López, uno de los centrocampistas que ha perdido un poco de protagonismo en los últimos partidos. Aun así, el entrenador está contento con el andaluz y le habría pedido a Joan Laporta que no lo ponga en el mercado, ya que es una pieza importante para la sala de máquinas del equipo y no quiere perderlo, a pesar de que no está jugando demasiado.

Flick le ha exigido a Laporta que pare la salida de Fermín López

El Barça necesita hacer caja el próximo verano si quiere realizar fichajes importantes y en los pensamientos de la dirección deportiva, encabezada por Deco, existe la posibilidad de que se tenga que producir una venta dolorosa para que lleguen los refuerzos necesarios. Por eso, Fermín era uno de los nombres incluidos en esta posible lista de salidas, pero Flick lo habría parado todo.

Aunque el PSG se había interesado por el futbolista de El Campillo y estaba dispuesto a ofrecer una buena cantidad económica, el técnico alemán le ha exigido al presidente que el centrocampista se tiene que quedar en Barcelona y durante muchos años más. Su intensidad y su llegada al área son fundamentales para el entrenador, especialmente como suplente y saliendo de revulsivo en las segundas partes.

El Barça tendrá que dar salida a centrocampistas

Aun así, sigue habiendo overbooking en el centro del campo y es posible que el Barça tenga que vender a una pieza delicada en la sala de máquinas. Si Flick no quiere la salida de Fermín, cabe la posibilidad que el sacrificado sea Gavi, otro jugador que también ha perdido el protagonismo con el míster y cuyo futuro no está del todo garantizado.