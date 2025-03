Joan Laporta tiene un problema extradeportivo grave en el vestuario del Barça

El FC Barcelona está teniendo un problema grave esta temporada con un jugador. La situación con Ansu Fati está llegando a un punto insostenible, teniendo en cuenta que el atacante lleva mucho tiempo sin jugar y es uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla del Barça. El club intentó su salida el pasado mercado de invierno, pero el delantero se negó a salir y puso más leña al fuego.

Además de ser un aspecto deportivo, ya que Hansi Flick no cuenta con él, también hay el factor extradeportivo, que es el económico. El Barça necesitará liberar masa salarial el próximo verano para reforzar al equipo y su contrato será clave para obtenerla. Será una situación parecida a la de invierno, cuando la entidad culé intentó fichar a Marcus Rashford con la salida de Ansu, pero como no quiso irse, el inglés no pudo llegar, algo que enfadó mucho al técnico alemán.

El Barça tiene un serio problema con Ansu Fati

El problema es que el contrato de Ansu es creciente y la alta ficha que ya tiene va subiendo los próximos años. Es uno de los más altos de la plantilla y eso, para un jugador que no está jugando, es muy grave, y algo que está causando problemas a nivel financiero para el club. Por eso, Flick lo ha colocado en el ostracismo para que se vaya el próximo verano, pero está por ver si el futbolista querrá salir de manera definitiva.

De momento, los conflictos continúan entre su entorno y el club, ya que su padre, Boris Fati, se personó en los despachos de Joan Laporta para pedirle explicaciones al presidente por la falta de continuidad y oportunidades de su hijo. El máximo mandatario azulgrana le dejó claro que no contaba para el entrenador y que tendría que marcharse en los próximos meses, ya que no tiene futuro en el Barça.

El jugador, muy decaído por la situación

Por otra parte, estas tensiones están empezando a tambalear el vestuario, ya que algunos integrantes del equipo ven a Ansu muy decaído, teniendo en cuenta que se esfuerza mucho en los entrenamientos, pero que no está recuperando la confianza de Flick.