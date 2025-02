Flick está muy molesto por su falta de profesionalidad y no volverá a jugar con el Barça

Hansi Flick se ha convertido en un auténtico héroe en el FC Barcelona. El entrenador alemán llegó el pasado verano al banquillo del conjunto azulgrana, y en pocos meses, ya se ha convertido en alguien muy querido, tanto por parte del club como por la afición. El técnico le ha devuelto la ilusión al barcelonismo, tanto por su carácter y personalidad, así como su estilo de juego.

Aun así, y viniendo de la escuela alemana, el dirigente culé tiene unos principios inquebrantables y unas normas estrictas que todo el mundo conoce en el vestuario. Por eso, le ha puesto la cruz a un jugador del Barça por su falta de profesionalidad, y si todo continúa igual, no volverá a jugar lo que queda de temporada con el equipo y pedirá su salida inmediata el próximo verano.

Flick pedirá la salida de Ansu Fati el próximo verano

Se trata de Ansu Fati, el delantero que lleva tiempo apartado de la disciplina, especialmente en los partidos. No juega desde principios de enero, en el campo del Barbastro, en la primera ronda de la Copa del Rey. Desde entonces, o no ha sido convocado por Flick, por decisión técnica, o ha entrado en las convocatorias pero sin poder ver ni un solo minuto, quedándose relegado al banquillo.

La situación con el atacante es extrema y tanto el club como el entrenador le hicieron ver que lo mejor para él era buscarse una salida en el pasado mercado de invierno, pero Ansu resistió y se quedó con la esperanza de retomar la confianza del míster. De momento no está siendo así y no parece que vaya a cambiar, ya que según se ha dicho, el futbolista no se está esforzando al máximo.

El club y el técnico, enfadados con el delantero

Por otra parte, los mismos que intentaron que aceptara su salida, al menos como cedido, también están molestos porque se negara, ya que el hecho de que no saliera hizo que el plan del Barça para el mercado no saliera adelante. El conjunto azulgrana estaba interesado en Marcus Rashford, pero la no salida del delantero hizo que el fichaje del inglés no se produjera por falta de fair play financiero.