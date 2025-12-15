Flick frena cuatro salidas cantadas en el Barça

La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona hace dos veranos fue un soplo de aire fresco muy grande para el Barça y para algunos jugadores de la plantilla. De hecho, el técnico ha frenado la salida de cuatro futbolistas del conjunto azulgrana que eran cantadas, teniendo en cuenta el rendimiento que tenían y el estatus que ocupaban en el equipo en ese momento.

Se trata de Raphinha, Eric García, Ferran Torres y Gerard Martín. Todos estos, especialmente esta temporada, se han convertido en piezas clave para el alemán, ya que son titulares bajo sus órdenes y están dando un gran nivel en el terreno de juego, algo que, antes de la llegada de Flick, no estaba sucediendo o no se veía, para nada, que pudiesen triunfar en el Barça al cabo de un tiempo.

Hansi Flick ha transformado a cuatro jugadores del Barça

La prueba más grande de todo esto es Raphinha, ya que el brasileño fue uno de los más cuestionados en la temporada 2023/24 y estuvo a punto de marcharse del Barça. Aun así, Flick frenó su salida y, el curso pasado, tuvo el mejor año de su carrera, con unos números espectaculares. Esta campaña, ya de capitán, sigue demostrando que es una pieza indispensable para el entrenador.

Eric García ha vivido una situación parecida, pasando a ser un jugador simple de rotación y con pocos minutos a ser alguien fundamental en los esquemas del técnico. Además, la polivalencia del defensa, ya que puede jugar en los dos laterales, en el centro de la zaga y como pivote defensivo, ha permitido que Flick le haya dado muchos galones durante esta temporada.

Sus salidas estaban cantadas de no ser por el técnico alemán

Por otra parte, Ferran Torres también ha mejorado con la llegada del alemán, disputándole incluso la titularidad a todo un Robert Lewandowski, elevando su rendimiento sobre el campo. Y con Gerard Martín, la situación ha sido sorprendente, más ahora, con su cambio de posición al centro de la defensa desde hace unos partidos y demostrando un buen nivel, algo que no se esperaba de él en absoluto.