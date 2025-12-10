Flick ha castigado a un jugador del Barça por su indisciplina

El FC Barcelona obtuvo los tres puntos en la complicada visita del Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou (2-1). Un doblete de un sorprendente Jules Kounde ayudó a remontar el choque y conseguir una victoria que era imprescindible para los intereses del conjunto azulgrana para la máxima competición continental. Aun así, Hansi Flick le dejó claras las cosas a un jugador del Barça.

La alineación que utilizó el entrenador de inicio provocó que el alemán señalara de nuevo a un futbolista transcendental en el equipo que, después de los últimos partidos, ha visto como ha perdido la titularidad. Se trata de Frenkie de Jong, uno de los centrocampistas más criticados por su juego y que, desde hace un par de semanas, ha dejado de ser un fijo en el once por su indisciplina.

Hansi Flick ha castigado a Frenkie de Jong y le ha arrebatado la titularidad

Todo ocurrió tras el partido ante el Chelsea, ya que, de la misma manera que Ronald Araujo, el neerlandés también se bajó del barco. Primero, contra el Alavés, cuando fue baja por motivos personales, mientras que en el siguiente duelo, que era uno de los más importantes en la Liga, contra el Atlético de Madrid, no entró en la convocatoria por una supuesta enfermedad que sufrió.

Aun así, hay voces que no se acaban de creer estas bajas y piensan que, directamente, se borró. Por eso, Flick le ha arrebatado la titularidad y, en los dos últimos partidos, contra el Betis en la competición doméstica y contra el Eintracht de Frankfurt en la Champions, ha sido suplente. Eric Garcia, a pesar de que no es un pivote, ha jugado en su lugar y, además, lo ha hecho muy bien.

El centrocampista neerlandés está en el punto de mira

Por eso, el alemán como su cuerpo técnico, al ver el rendimiento que ha tenido el catalán en la posición natural de De Jong, están pensando seriamente en hacer el cambio y relegar de manera definitiva al neerlandés al banquillo, teniendo en cuenta que se ha demostrado que, a día de hoy, el Barça juega mejor cuando él no está sobre el terreno de juego.