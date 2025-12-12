Flick ha exigido a Deco el fichaje de uno de los mejores centrales del mundo

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y Hansi Flick se ha reunido en varias ocasiones con Deco, el director deportivo, para acabar de perfilar al equipo que se quiere de cara al siguiente curso. Y ahí, el técnico le ha exigido al portugués el fichaje de uno de los mejores centrales del mundo, teniendo en cuenta la debilidad que tiene el Barça atrás.

El alemán cree que una de las posiciones más débiles del equipo es el centro de la zaga y, por eso, quiere fichar a Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund. El entrenador lo conoce bien, ya que lo hizo debutar en la selección alemana, por lo que piensa que su llegada al Spotify Camp Nou sería un aire fresco muy importante para la retaguardia de cara al futuro.

Hansi Flick le ha pedido a Deco el fichaje de Nico Schlotterbeck

Además, el Barça contaría con la baza de que Schlotterbeck acaba contrato en verano de 2027 y, de momento, no ha querido renovar su vínculo con su club actual, por lo que el conjunto azulgrana se podría lanzar a por él el año que viene, ya que lo más probable es que el Dortmund lo coloque en el mercado para evitar que uno de los mejores centrales del mundo se les vaya gratis.

Por otra parte, el alemán también ha mostrado su enfado con su equipo recientemente. Schlotterbeck no se mordió la lengua después del último empate del Dortmund en la Champions, por lo que en Alemania creen que su futuro allí es prácticamente insalvable y, además, tampoco acaban de descartar que su salida se produzca antes de tiempo, incluso en los próximos meses.

El técnico quiere reforzar la defensa del Barça

De hecho, el Barça intentará fichar a un central en enero si Ronald Araujo no se acaba de recuperar del problema de salud mental que sufre, por lo que el defensa del Dortmund podría ser el escogido para llegar a la zaga del conjunto azulgrana. Flick lo ha pedido encarecidamente y, ahora, Deco tendrá que hacer su trabajo para contentar al técnico.