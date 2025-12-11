Flick le ha pedido a Joan Laporta que lo venda porque no confía en él

Hansi Flick no está viviendo una segunda temporada plácida en el banquillo del FC Barcelona. El técnico ha visto como el equipo ha ido mejorando su juego y recuperando a jugadores importantes, por lo que sigue confiando en la plantilla. Sin embargo, con quien no confía es con un jugador el cual ya le ha pedido a Joan Laporta que lo venda durante el próximo mercado de verano.

Se trata de Marc Casadó, uno de los centrocampistas que el alemán tiene a su disposición. Aun así, y aunque el conjunto azulgrana haya tenido bajas de renombre en la medular, el catalán no acaba de entrar en los esquemas del entrenador y cree que lo mejor para todas las partes es que abandone la disciplina culé, ya que no le podrá dar suficientes minutos en el terreno de juego.

Flick le ha pedido a Laporta la salida de Marc Casadó

El canterano se ha quedado en el banquillo en los dos últimos partidos, sin tener opciones de jugar un solo minuto y ayudar al equipo con su intensidad y entrega. De hecho, Flick ha preferido darle más oportunidades a otro jugador, Marc Bernal, cuyo protagonismo ha aumentado con el paso de los encuentros, perjudicando a un Casadó que ha perdido su plaza en detrimento de él.

El catalán no lo está acabando de pasar bien y ha recibido el apoyo del vestuario, que también cree que debería gozar de más minutos sobre el campo. Sin embargo, el alemán tiene una opinión diferente y, de momento, será fiel a sus ideas. Casadó solo tendrá oportunidades cuando se las merezca de verdad o cuando no tenga más remedio, aunque ya ha utilizado a otros jugadores antes que a él.

El centrocampista no acaba de contar para el técnico

Eric Garcia ha ocupado el puesto de pivote defensivo en los últimos encuentros, a pesar de que no es su posición natural, algo que ha señalado aún más a un Casado que, a pesar de que es culé de toda la vida y está en el club de su corazón, se podría acabar planteando su salida ante este desprecio por parte del entrenador.