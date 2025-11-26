Flick ha perdido el control del vestuario del Barça

Hansi Flick no está teniendo una buena segunda temporada en el banquillo del FC Barcelona. El alemán cumplió con creces su primer año en el conjunto azulgrana e incluso superó las expectativas que se habían puesto en él, pero la situación está siendo totalmente diferente en su segunda campaña al mando del equipo, ya que ha perdido el control del vestuario del Barça.

El club catalán no ha empezado el curso de la misma forma que el anterior y se le ha visto mucho peor respecto al pasado. Con un estilo de juego pobre, sin los destellos de la temporada pasada, y aunque ha estado muy afectado por las lesiones, algunas de ellas a jugadores importantes de la plantilla, la realidad es que la gran mayoría de rivales ya les han tomado la medida.

Varios jugadores del Barça ya no confían en el método de Flick

Especialmente, con la línea adelantada que propone Flick y que tantos dolores de cabeza le está dando al Barça, teniendo en cuenta que los equipos lo ven como una debilidad del conjunto azulgrana y así lo aprovechan. Por eso, y debido a estos constantes errores en la zaga, varios jugadores del Barça ya no confían mucho en el método que quiere aplicar el técnico sobre el campo.

Algunos creen que Flick se ha convertido en un verdadero "kamikaze", ya que aunque se ha visto que esta táctica ya no funciona y el elenco culé está recibiendo muchos goles en contra por él, el alemán se resiste a cambiarlo y tener otro estilo de juego, algo que desde el vestuario no acaban de entender. Y ahí, es lo que ha provocado que el entrenador haya perdido el beneplácito de alguna parte de la plantilla.

El técnico alemán está perdiendo el control del vestuario

Aunque el cargo del alemán no está en duda y ni mucho menos en la cuerda floja, los próximos meses serán clave para su continuidad, ya que han surgido algunos rumores de que esta podría ser la última temporada de Flick en el banquillo del Barça, siendo Luis Enrique el elegido por parte de Joan Laporta para sustituirlo de cara al próximo curso.