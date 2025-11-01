Flick, harto, Lamine Yamal la vuelve a liar fuera del Barça

La tensión en el vestuario del FC Barcelona crece a medida que se acumulan noticias sobre Lamine Yamal ajenas al césped. Lamine, una de las grandes promesas del fútbol mundial, ha vuelto a protagonizar un escándalo fuera del terreno de juego: se le relaciona con una supuesta infidelidad y con un viaje a Milán tras una derrota liguera.

Al entrenador Hansi Flick estas noticias no le sorprenden ya, pero sí le agotan. Flick ha sido claro ante el jugador y su entorno: “Tu talento no justifica que seas protagonista de la prensa rosa; este club exige profesionalidad”.

Exceso de protagonismo y falta de foco

Las alertas se dispararon no solo por la repercusión mediática, sino porque el Barça viene de recuperar a uno de sus activos más valiosos —tras una pubalgia— y la última imagen de Lamine, de fiesta y desplazado del grupo, ha encendido las alarmas. Flick considera que el entorno extradeportivo puede afectar su rendimiento: “Con la pubalgia recién superada, reducir distracciones es esencial”.

El técnico ya ha transmitido que, si no se sitúa al nivel que el Barça exige, podría perder protagonismo e incluso minutos en los encuentros clave. La paciencia ha llegado al límite: talento ya tiene, ahora debe confirmar que el resto —actitud, disciplina, implicación— también le acompaña.

La preocupación por su forma física y actitud

El rendimiento de Lamine Yamal, pese a su indudable calidad, no ha sido constante en los últimos meses. La lesión de pubalgia lo apartó de la titularidad y, según medios como la Cadena SER, que siguen su recuperación, “no se ha dejado ver al cien por cien en los entrenamientos y el club ha decidido limitar sus apariciones públicas mientras lo valora”.

Flick teme que la combinación de lesión reciente —que requiere calma, trabajo específico y concentración— junto con una vida social muy mediatizada pueda acabar provocando una bajada en su rendimiento razonable. Para él, Lamine tiene que demostrar que está dispuesto a sacrificarse, sumar al equipo y no restar por su exposición exterior. Lamine Yamal se enfrenta a un curso de prueba decisiva. La vigilancia es máxima, la exigencia pública y privada se incrementa.