Flick le comunica personalmente que no jugará la final de Copa del Rey por la vida que lleva fuera del Barça

El talento que ha mostrado la plantilla del Barça esta temporada con Flick ha puesto en jaque al técnico teutón. Flick tiene que tomar varias decisiones de descartar buenos jugadores, y que han rendido a un gran nivel. El problema es que la feroz competencia ha obligado al entrenador germano a tener que dejar sin tantos minutos a otros futbolistas que tienen mucho cartel en Europa.

Un caso claro es el de Gavi. Flick lo valora mucho, pero se encuentra ante una tesitura complicada al ver el nivel de centrocampistas que tiene. Lo mismo le pasa en la línea defensiva, donde con la recuperación de Christensen pasará a tener 5 potenciales centrales. Y claro, sobra uno. Y Flick para la final de Copa ya ha sentenciado a un futbolista de esta demarcación.

Ronald Araújo no jugará la final de Copa del Rey

Flick lo tiene muy claro. No le convencen varias cosas del central uruguayo que a principio de año extendió su relación contractual con el Barça. Salía de una lesión y todo pintaba de color de rosas en Can Barça. Pero todo se ha girado de una manera muy abrupta para ambos lados.

Flick ve que no entrena con la misma intensidad. Los últimos partidos que ha disputado no han convencido al técnico teutón. Errático, difuso, y en ocasiones algo perdido. Araújo ya no es una pieza indispensable para este Barça. Y a este se suma que Flick lo ve muy distraído con su futuro más inmediato fuera del Barça por las ofertas que le están llegando al charrúa.

La Premier League, posible destino de Ronald Araujo

El Newcastle busca un central de nivel para reforzar su zaga de cara a la próxima temporada. Valora mucho el perfil de Araújo por su experiencia y liderazgo. Además, su edad y físico lo hacen ideal para el estilo de juego inglés. El Barça, que acababa de ampliar el contrato del central charrúa ve una oportunidad única de hacer caja y desprenderse de un jugador que no cuenta con la confianza del míster.

Podría ser una jugada que acabe por convencer a todas las partes y que el central que subió del filial y que tanto prometía en su momento se vaya a la Premier. El juego físico y con menos espacios para correr a la espalda le puede venir como anillo al dedo a Araújo.