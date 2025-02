Flick le ha dicho que le espera un calvario en el Barça

El FC Barcelona no ha acabado realizando ninguna operación en este mercado de invierno. La intención era conseguir el fichaje de un extremo izquierdo que también pudiera jugar de delantero centro, con cualidades como el desborde y el uno contra uno. El gran objetivo era Marcus Rashford, del Manchester United, y el jugador estaba encantado con la idea de jugar en el Barça, pero no ha acabado fructificándose.

La razón ha sido simple: a pesar de haber llegado a la regla 1:1 del fair play financiero, el club no tenía espacio salarial para acometer su incorporación, ya que antes necesitaba hacer algunas salidas para abrir hueco. Joan Laporta intentó por todos los medios ceder a Ansu Fati, ya que no cuenta para Hansi Flick, pero el atacante se ha negado completamente a irse y esto ha evitado que se pudiera fichar a Rashford.

Flick avisa a Ansu que no lo va a pasar bien en el Barça

En ese sentido, Ansu se ha acabado quedando hasta final de temporada, pero Flick ya le ha advertido que le espera un calvario en el conjunto azulgrana. El delantero sigue confiando en que pueda revertir la situación y volver a tener la confianza del míster, pero parece inviable. En la entidad catalana no ha gustado nada la actitud del jugador, que se ha cerrado en banda a la hora de una posible salida.

Ni Jorge Mendes, uno de los representantes con más contactos en el mundo del fútbol, ha podido darle un equipo en condiciones, ya que no hay prácticamente nadie que confíe en el futbolista. Aun así, Ansu prefiere quedarse, aunque no juegue nada, ya que está cobrando uno de los salarios más altos de la plantilla, un sueldo que no cobraría en ningún otro sitio, ni en la Premier League.

El club y el entrenador, enfadados con el jugador

Por eso, Flick ha sido muy honesto con él y le ha advertido que no va a jugar nada de nada. Su tiempo en el Barça ha acabado, aunque él siga en nómina del club, y no va a ver minutos sobre el terreno de juego. Los altos dirigentes azulgranas están muy enfadados con él y el técnico alemán también, sorprendido al ver que no se quería mover y le daba igual su participación sobre el césped.