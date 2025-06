Flick le ha pedido a Joan Laporta que lo venda o lo regale porque no tiene nivel para el Barça

El FC Barcelona ya se encuentra en plena planificación de la próxima temporada, por lo que tanto Hansi Flick como la dirección deportiva, encabezada por Joan Laporta y Deco, deberán tratar diferentes carpetas relacionadas con las entradas y salidas de jugadores. En este segundo caso, ya se están perfilando los futbolistas con los cuales no se cuenta de cara al año que viene.

En ese sentido, el técnico ya le habría pedido al presidente la salida inmediata de uno de estos jugadores porque no tiene nivel para el Barça. Se trata de Oriol Romeu, el centrocampista que ha jugado cedido este curso en el Girona, precisamente el equipo donde se le fichó hace dos años. El conjunto azulgrana ya se lo quitó de encima el verano pasado y en este no será diferente.

Flick le ha pedido a Laporta que eche a Oriol Romeu

Flick ya ha dejado claro que no cuenta con él, no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino porque la posición en la medular ya está perfectamente cubierta, por lo que el futbolista de Ulldecona no tendría sitio en absoluto y tendrá que volver a hacer las maletas en las próximas semanas. Es posible que vuelva al Girona, ya que Romeu es del agrado de Míchel Sánchez.

📌 Oriol Romeu, Bryan Gil, Arnaut Danjuma i Arthur Melo tornen als seus clubs d'origen



El Club vol expressar-los el seu agraïment i desitjar-los molta sort en el futur.



👏 Gràcies Oriol, Bryan, Arnaut i Arthur! — Girona FC (@GironaFC) May 27, 2025

El centrocampista volvió al Barça el verano de 2023 y su temporada fue de más a menos bajo las órdenes de Xavi Hernández. Empezó muy bien, pero su nivel fue decayendo, demostrando que no tiene lo suficiente para jugar al más alto nivel en la entidad catalana. Por eso, cuando llegó Flick al banquillo, se le pidió una salida, ya que el alemán decidió que no entraba en sus planes.

El centrocampista tiene contrato con el Barça hasta 2026

Ahora, está por ver cuál será el futuro de Oriol Romeu. Su contrato acaba el 30 de junio de 2026, por lo que no se descarta que se le acabe dando la carta de libertad para que el futbolista pueda irse libre a otro destino, ya que es inviable que algún club pague un traspaso por él, por mínimo que sea.