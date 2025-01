Flick le ha pedido que se vaya por su bien y el del Barça, pero entra en rebeldía, no se mueve

El FC Barcelona está intentando hacer limpieza en la plantilla de jugadores que no cuentan para Hansi Flick. El técnico alemán, después de los primeros meses en el club azulgrana, le ha comunicado a algunos futbolistas que no cuenta con ellos y lo mejor para su carrera es que busquen una salida para poder tener más minutos fuera del Barça. Aun así, prácticamente todos se han negado.

Uno de ellos ha sido Ansu Fati, que a pesar de que no entra ni en las convocatorias, no quiere salir en este invierno. Otro, y con quien el entrenador ha hablado recientemente, es Ferran Torres. El valenciano tampoco es titular indiscutible y solo tiene participación en el terreno de juego cuando hay que rotar a algún jugador de arriba o algún delantero está lesionado. Quitando esto, no tiene muchos minutos.

Ferran Torres se niega a salir del Barça

Aun así, el atacante también se ha negado a salir del Barça y se ha declarado en rebeldía: no se quiere mover. En rueda de prensa, Ferran ha asegurado que su futuro está aquí y que no tiene pensado irse a ningún otro equipo. De hecho, el Milan se había interesado por él y estaba dispuesto a pedir la cesión del futbolista, pero será una misión imposible porque el valenciano se quiere quedar en Barcelona.

Aunque haya asegurado que tener el papel de revulsivo no gusta a los jugadores, la idea del delantero es seguir jugando muchos años más en el conjunto catalán y ganar muchos títulos. Flick le confirmó hace unos días que no podría tener muchos minutos en este tramo final de temporada, teniendo en cuenta que todos los partidos serán importantes y no será titular en ninguno de ellos.

A Laporta también le gustaría que el valenciano se marchara

De momento, Ferran Torres se quedará en el Barça y no tiene ninguna intención de moverse, al menos, hasta el próximo verano. Joan Laporta estaría encantado con la venta del futbolista, pero no podrá hacer nada si se niega a salir, y tendrá que buscar otras opciones para reforzar al equipo mediante los traspasos de otros jugadores que tampoco cuenten para el técnico alemán.