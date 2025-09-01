Flick le pega una bronca descomunal a Dani Olmo, no le pasará ni una más

Dani Olmo fue titular por primera vez esta temporada en la tercera jornada de Liga, en el partido entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano. A pesar de que Hansi Flick le dio la oportunidad al centrocampista de demostrar que debería salir de inicio de manera indiscutible durante el resto de la temporada, el rendimiento del jugador estuvo muy lejos de lo que se espera de él.

Por eso, el técnico le pegó una bronca descomunal al futbolista en el vestuario tras el encuentro, advirtiéndole de que no le pasaría ni una más si continuaba jugando a este nivel. Olmo estuvo muy desconectado en algunas facetas del juego, como si estuviera descentrado y con la mente puesta en otra parte y no en el terreno de juego, lo que no gustó nada al entrenador.

Flick, muy enfadado con el rendimiento de Olmo en el terreno de juego

Además de sus errores constantes con el balón y, especialmente, de cara a portería, donde falló dos ocasiones claras, especialmente la primera al filo del descanso, que podrían haberle dado la victoria al Barça, Flick también puso énfasis en su falta de presión y defensa, lo que provocó que el equipo sufriera algunos desajustes defensivos, tanto en el juego posicional como en el contragolpe.

Por eso, Olmo está en el punto de mira del técnico y no se descarta que deje de ser titular en los próximos partidos después de haber visto su rendimiento en el campo, lejos de lo que se quiere de él y sin acabar de justificar lo que costó su fichaje. Por otra parte, tanto el alemán como el club también tienen un ojo puesto en sus problemas físicos, algo que le ha arrastrado toda su carrera.

El centrocampista se está jugando su titularidad en el Barça

De momento, el centrocampista no ha sufrido ningún percance en este inicio de campaña y, de hecho, la entidad azulgrana le ha preparado un plan específico para que se cuide bien y deje de llevar la vida que tenía anteriormente, ya que se lesionaba mucho. Ahora, está por ver si esto mejorará, pero Olmo también tendrá que mejorar su rendimiento sobre el césped.