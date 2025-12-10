Flick le pegó una bronca tremenda a Lamine Yamal

El FC Barcelona pudo hacerse con la victoria en la visita del Eintracht de Frankfurt al Spotify Camp Nou en el partido correspondiente a la jornada seis de la fase de liga de la UEFA Champions League. Aunque el conjunto azulgrana empezó perdiendo, pudo remontar gracias a un sorprendente doblete de Jules Kounde. Aun así, Hansi Flick acabó muy enfadado con Lamine Yamal.

El técnico cambió a la estrella del Barça en los últimos minutos del encuentro, ya que quería darle piernas frescas al equipo y aguantar el resultado como fuese. Sin embargo, Lamine no lo vio así y, al ver su número en el luminoso, no se fue nada contento. Además, su partido tampoco fue nada bueno, ya que sufrió muchas pérdidas de balón y no acabó de estar nada cómodo.

Hansi Flick le recriminó a Lamine Yamal su actitud tras ser cambiado

El delantero se marchó con una expresión de enfado considerable y con gestos en el banquillo que dejaban claro su malestar, algo que no gustó nada a Flick. Por eso, el alemán, después del partido, en el vestuario, le pegó una bronca tremenda para recriminarle su actitud, teniendo en cuenta que había sido un cambio para acabar de ganar el partido y que era en el último minuto.

Aunque el entrenador le quiso quitar hierro al asunto en la rueda de prensa posterior al choque, la realidad es que no acabó nada contento con el comportamiento que tuvo la estrella y cree que lo menospreció tanto a él como al equipo en general, a pesar de que ante los medios asegurase la actitud de Lamine había sido decente y que aceptaba esos gestos despectivos hacia él.

Al entrenador alemán no le gustó nada la reacción de la estrella del Barça

Por otra parte, Lamine no podrá jugar el siguiente partido de la Champions, ya que vio una tarjeta amarilla y cumplirá un ciclo de sanción. Por lo tanto, el extremo no podrá estar disponible para Flick de cara al encuentro contra el Slavia de Praga que se jugará el próximo 21 de enero de 2026, el que será la penúltima jornada de la fase de liga de la máxima competición continental.