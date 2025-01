Flick le pide que se vaya porque se ha convertido en un mal ejemplo en el vestuario del Barça

El FC Barcelona está trabajando de lleno en este mercado de fichajes de invierno para realizar una incorporación que sirva para reforzar la delantera del equipo. El gran objetivo de la dirección deportiva es Marcus Rashford y ya habría un acuerdo entre el club y el jugador, pero para que llegue el inglés, un futbolista de la plantilla tendría que salir y hacer hueco al extremo del Manchester United.

En ese sentido, Hansi Flick no cuenta con Ansu Fati, ya que lo dejó fuera de la convocatoria durante cuatro partidos consecutivos, y a pesar de que entró en la lista en el último encuentro de Champions, sigue en la lista de transferibles del conjunto azulgrana. El técnico alemán ya ha hablado con él y le ha pedido que se vaya, pero el atacante se niega a salir y sigue confiando en remontar el vuelo.

Flick le ha pedido a Ansu que se vaya, pero él no quiere

El canterano no quiere tirar aún la toalla de tener que abandonar el Barça y quiere apurar sus opciones y demostrar que puede ser una pieza útil para la delantera. Al menos, quiere acabar la temporada vestido de azulgrana, y ya se pensaría su futuro a partir del próximo verano si la situación no cambiara. Sin embargo, Flick le ha hecho saber que será prácticamente imposible que le haga cambiar de decisión.

Al entrenador culé no le gustó nada que Ansu no se esforzara al máximo en los entrenamientos, como demostró después de volver de su enésima lesión, y eso fue el detonante que hizo ponerle la cruz al futbolista por parte del técnico. Precisamente, debido a sus problemas físicos, el atacante no está teniendo mucha confianza en sí mismo y tiene miedo de volver a romperse en cada acción.

Rashford, en manos de Ansu u otro jugador

Una posible salida de Ansu liberaría el espacio salarial suficiente para poder incorporar a Marcus Rashford, el objetivo que tiene el club para el extremo izquierdo. Aun así, si finalmente el canterano no quiere salir, será difícil que el inglés pueda aterrizar en Barcelona. Solo la salida de otro jugador, como Eric García, podría servir, pero parece que el defensa de Martorell también se acabará quedando.