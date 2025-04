Flick le pone la cruz después de una bronca descomunal y no volverá a ser titular con el Barça

En su primera temporada con el FC Barcelona, Hansi Flick ha dejado claros sus ideales y ya ha informado a la dirección deportiva de los jugadores con los que cuenta y con los que no. Y en esa lista aparece un futbolista que, a pesar de que renovó su contrato hace un par de meses con el conjunto azulgrana, podría tener la puerta de salida abierta por una bronca descomunal y su rol secundario.

Se trata de Ronald Araujo, el defensa que no está siendo titular indiscutible con el técnico alemán. El uruguayo renovó hasta el 30 de junio de 2031, pero su continuidad no está asegurada y podría hacer las maletas el próximo verano si llega una oferta en condiciones. Hay tensión entre las partes, ya que el jugador quiere ser titular, pero Flick prefiere a otros centrales para la retaguardia.

Flick tiene claro que Araujo no volverá a ser titular en el Barça

Eso está creando conflictos en el vestuario, y como el entrenador no lo ve de titular porque cree que la pareja más ideal para su estilo de juego es la formada por Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, Araujo podría estar más fuera que dentro del Barça. El uruguayo no aceptará ser suplente siempre en el conjunto azulgrana y, por eso, lo más probable es que abandone la entidad culé a final de temporada.

Joan Laporta y la dirección deportiva ya han dejado claro que no tendrán ningún problema en dejar salir al defensa si así lo pide y trae una oferta decente a los despachos del club. Teniendo en cuenta que Flick no lo ve como una pieza indiscutible, el Barça no hará ninguna locura para retenerle, como pasó con la renovación, que fue un simple trámite para evitar que el futbolista se fuera a coste cero el próximo año.

El uruguayo no se ha adaptado al estilo de juego del alemán

La realidad es que Araujo no es titular con el técnico alemán en el banquillo y no lo será nunca, ya que el uruguayo no acaba de adaptarse del todo al estilo de juego del míster, con una línea muy avanzada, por lo que es posible que busque otros retos de cara a la temporada que viene.