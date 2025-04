Gavi empieza a tener problemas de gravedad con Flick

El FC Barcelona consiguió el billete para la final de la Copa del Rey después de vencer al Atlético de Madrid en el Metropolitano (0-1). Hansi Flick hizo un par de cambios en el once titular y una de las decisiones más sorprendentes del técnico alemán fue la suplencia de Gavi, ya que con la lesión de Dani Olmo, todo apuntaba a que el andaluz sería el hombre escogido para la medular.

Sin embargo, el entrenador prefirió darle la titularidad a Fermín López, dejando a Gavi en el banquillo, e incluso no disputó ni un solo minuto en uno de los encuentros más importantes de la temporada para el Barça. Calentó en la banda, pero finalmente no salió al terreno de juego, quedándose totalmente sorprendido por la decisión de Flick. La realidad es que el técnico no lo ve como titular en el conjunto azulgrana.

Flick no ve a Gavi de titular en el Barça

Esto está empezando a crear problemas de gravedad en el vestuario, ya que el andaluz no entiende el motivo de estas suplencias ni que tampoco juegue en un partido tan importante. Aunque había jugado y había sido titular en los dos últimos partidos de Liga, el centrocampista está teniendo muchas dificultades a la hora de poder tener oportunidades en las últimas semanas.

Flick prefiere a otros jugadores para el centro del campo del Barça y Gavi está viendo como otros compañeros le están pasando por delante, a pesar de que él cree que está haciendo todo lo necesario para ser una pieza clave. El técnico alemán siempre ha hablado bien de él en las ruedas de prensa, pero simplemente no lo ve como titular, ya sea porque aún se está recuperando de su grave lesión de rodilla de la temporada pasada o por un aspecto deportivo.

El andaluz, sorprendido por las decisiones del alemán

De hecho, el sevillano pensaba que con el paso de los meses habría recuperado al 100% su tono físico y ya sería alguien indiscutible para el entrenador en el tramo crucial del curso, pero no está siendo el caso, y Gavi está teniendo que ver los encuentros más importantes desde el banquillo y, a veces, sin oportunidad de salir al campo, al menos en las segundas partes, para ayudar al equipo.