Flick le pone la cruz y pide a Deco que lo venda o lo regale

Hansi Flick es un entrenador muy exigente con sus jugadores y, después de haberlo visto en los primeros meses de la temporada, el técnico del FC Barcelona ya habría dejado de confiar en un futbolista de la plantilla. Es más, el alemán le habría puesto directamente la cruz y le habría pedido a Deco, el director deportivo, que lo venda o lo regale de cara al próximo mercado.

Se trata de Roony Bardghji, uno de los fichajes que realizó el conjunto azulgrana el pasado verano. El sueco aterrizó en el Spotify Camp Nou a un precio muy bajo, y aunque en un principio tenía que jugar con el filial, finalmente convenció a Flick para estar en el primer equipo tras una buena pretemporada, a pesar de que tiene ficha del Barça Atlètic. Aun así, la situación ha cambiado.

Flick le ha puesto la cruz a Bardghji y el sueco podría marcharse

El extremo ha sido el único jugador disponible que no ha disputado ni un solo minuto en los últimos cinco encuentros, lo que ha dejado claro que el entrenador no cuenta con él. Desde dentro se cuenta que es una decisión simplemente técnica de Flick y, además, recuerdan que delante tiene a Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo y una pieza clave en el Barça.

Bardghji había levantado muchas expectativas con su fichaje, pero su presencia ha ido de más a menos y su proceso de adaptación no acaba de encajar. Por eso, ya no se descarta que el sueco acabe marchándose en el mercado de invierno, seguramente como cedido, para que pueda tener más minutos en otro equipo, ya que Flick no le dará muchas más oportunidades en el Barça.

El extremo no está teniendo prácticamente minutos en el Barça

Eso sí, el alemán siempre ha querido elogiar al jugador por su mentalidad, ya que a pesar de no estar jugando, entrena bien y su actitud está siendo buena. Aun así, a nivel futbolístico, a Flick no le acaba de encajar en su equipo y, por eso, le ha puesto la cruz definitiva, por lo que el tiempo de Bardghji en el Barça se podría estar acabando tan solo unos meses después de haber llegado.