Flick lo castiga por llegar tarde después de una noche de fiesta

El FC Barcelona ha empezado la pretemporada con el primer día de entrenamientos. Una vez los jugadores superaron las rutinarias pruebas médicas del pasado domingo, este lunes se han ejercitado por primera vez bajo las órdenes de Hansi Flick para empezar a preparar el curso que viene. Aun así, el alemán ya ha tenido que castigar a un futbolista por llegar tarde después de una noche de fiesta.

Se trata de Héctor Fort, uno de los defensas del equipo, que fue el último en llegar a la hora marcada y, además, se pasó de tiempo, una de las cosas que más odia el técnico, que pide puntualidad absoluta a sus jugadores. Por eso, recibió la reprimenda de Flick, empezando con mal pie la pretemporada, y lo más probable es que reciba algún tipo de castigo, en principio en los primeros partidos de pretemporada.

Héctor Fort, castigado por Flick por haber llegado tarde al primer entrenamiento

Fort fue uno de los invitados a la fiesta de los 18 años de Lamine Yamal y se acabó alargando hasta altas horas de la madrugada. El lateral fue una de las personas que aguantó más tiempo ahí, por lo que podría ser uno de los motivos por los cuales acabó llegando tarde a la hora marcada. Sin embargo, esto no librará al canterano de un castigo, teniendo en cuenta las órdenes de Flick.

El alemán tiene en la puntualidad una de sus normas más intransigentes y algunos jugadores ya lo vivieron la temporada pasada, como por ejemplo su competencia en la banda derecha, Jules Kounde, que fue castigado hasta en tres ocasiones, quitándole la titularidad, por llegar tarde a las charlas tácticas previas a los encuentros. Ahora, será el turno de Fort de recibir la reprimenda deportiva.

La continuidad del lateral en el Barça no está asegurada

Este episodio con el lateral en el primer día de la pretemporada no ayuda en absoluto al futbolista, ya que su continuidad en el Barça no está del todo asegurada. No tuvo muchos minutos el curso pasado y Flick no confía mucho en él, más aún de lo que ha pasado en la vuelta a los entrenamientos, por lo que es posible que el entrenador le haya puesto la cruz definitiva.