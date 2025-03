Flick lo castiga sin volver a jugar con el Barça

El FC Barcelona consiguió una victoria muy importante para sus aspiraciones en la Liga contra Osasuna (3-0), un partido que no era nada fácil por toda la polémica vivida en los últimos días acerca de la fecha escogida para la realización del choque. Por eso, Hansi Flick hizo algunas rotaciones en el once e incluso dejó fuera de la lista a Raphinha, uno de los más importantes, por la falta de descanso con su selección.

Aun así, el técnico alemán siguió sin darle oportunidades a un jugador que está completamente apartado de la dinámica de los partidos: Ansu Fati. Parecía que el duelo contra los navarros era un buen punto de partida para que el atacante pudiera volver a tener minutos, teniendo en cuenta los problemas que tenía el entrenador con la falta de descanso de algunos de los futbolistas, pero no ha sido el caso.

Flick tiene castigado a Ansu Fati y no volverá a jugar con el Barça

Ansu se volvió a quedar en el banquillo sin tener opciones de ver ni un solo minuto y, de hecho, ni calentó para salir al terreno de juego. Flick lo tiene completamente castigado y no volverá a jugar con el Barça esta temporada. El alemán está muy enfadado con el atacante porque no quiso salir el pasado mes de invierno, cuando se le comunicó que no contaba para nada y no tendría oportunidades.

A pesar de eso, el internacional español se negó a salir, aunque tenía muchas ofertas encima de la mesa, porque creía que podía ganarse la confianza de nuevo del técnico, pero después de unos meses, empieza a ver que tomó una mala decisión. Además, el hecho de que impidiera su salida hizo que el conjunto azulgrana no pudiera reforzarse en enero con otro jugador para la delantera.

El futuro del delantero pinta muy mal

La etapa de Ansu Fati en el Barça ha terminado y el club intentará quitárselo de encima como sea el próximo verano, con Joan Laporta negociando ya diversas opciones. Eso sí, está por ver si el futbolista, esta vez, aceptará salir o si se seguirá negando a marcharse del club de su vida. El atacante está cobrando uno de los salarios más altos de la plantilla, por lo que podría ser uno de los motivos por los cuales no quiere salir.