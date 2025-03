Joan Laporta cierra el acuerdo con el West Ham en una reunión de 3 horas en Londres

El FC Barcelona está metido de lleno en los cambios que pueda tener la plantilla la próxima temporada y las salidas de jugadores que no cuentan para Hansi Flick serán carpetas muy importantes para poder afrontar luego los fichajes necesarios en el mercado de verano. Por eso, Joan Laporta está trabajando en la marcha de uno de esos futbolistas que ha traído muchos dolores de cabeza al club.

Se trata de Ansu Fati, uno de los delanteros que no está teniendo oportunidades con el técnico alemán y la entidad azulgrana ha intentado su salida en más de una ocasión, especialmente en el pasado mercado de invierno, pero el jugador se negó a salir. Ahora, viendo que es muy probable que su situación no cambie, el atacante podría irse definitivamente en verano y su destino podría estar, de nuevo, en la Premier League, con el West Ham en la pole position.

Ansu Fati podría marcharse al West Ham el próximo verano

El conjunto inglés ha sido el equipo que más se ha interesado por Ansu desde hace tiempo y parece que esta vez podría ser la definitiva. El futbolista ha tenido ofertas de clubes como el Sevilla o el Manchester United, pero el español podría haberse decantado por el West Ham. Laporta ya ha mantenido reuniones en Londres con dirigentes ingleses y su salida podría ser una realidad en los próximos meses.

Sin embargo, la operación se haría mediante una cesión, ya que Ansu no quiere renunciar aún al alto salario que tiene en el Barça, pero estaría dispuesto a marcharse para no perjudicar más al club de su vida. También está por ver si el West Ham pagaría su sueldo íntegro, algo que parece complicado, ya que aunque los conjuntos de la Premier League están bien preparados físicamente, no suelen darle tanto dinero a alguien cedido.

El Barça quiere incluir una opción de compra obligatoria

Además, al Barça le gustaría incluir, al menos, una opción de compra obligatoria de cara a la próxima temporada, ya que así los azulgranas se quitarían de encima definitivamente al delantero al término del siguiente curso. Lo más probable es que esta sea de un valor muy bajo, teniendo en cuenta que Ansu ha perdido su valor de mercado y el hecho de quitarse su alto salario de encima ya sería algo beneficioso para la economía culé.