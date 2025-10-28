Flick lo deja fuera a pesar de ser de lo mejor del Barça

La derrota del FC Barcelona en el Clásico del pasado domingo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid fue muy dura. A pesar de que solo fue una victoria por la mínima por parte del conjunto blanco, el jugo del equipo sigue sin convencer y el rendimiento de algunos jugadores es muy preocupante. Además, Hansi Flick dejó fuera a un futbolista joven del Barça que convence.

Se trata de Dro Fernández, una de las sorpresas que ha tenido el conjunto azulgrana durante la pretemporada y en los primeros meses del curso. El centrocampista ya ha sido titular en algunos partidos con el alemán con tan solo 17 años y en el club hay mucha ilusión con su proyección de cara al futuro. Aun así, el técnico se olvidó de él en el Clásico cuando podría haber ayudado.

Flick no confió en Dro Fernández para el Clásico

Teniendo en cuenta la gran lista de lesionados que tenía el Barça para el partido contra el Madrid, era evidente que Dro no iba a ser titular en el Bernabéu, pero podría haber sido un buen revulsivo en la segunda parte. Sin embargo, no tuvo ni un solo minuto, quedándose en el banquillo todo el tiempo, y en su lugar entró Marc Casado para darle un nuevo aire al centro del campo.

Aunque tanto el entrenador como el club creen que el jugador aún sigue verde para jugar partidos al más alto nivel, como fue el del Bernabéu, algunos se cuestionan si, viendo el juego actual del equipo y los problemas que hay con las lesiones, aprovecharse del talento joven podría haber sido una buena oportunidad, ya que Dro ha dejado destellos de calidad en los pocos minutos que ha tenido.

El joven centrocampista tiene mucha proyección de futuro

Con la tarjeta roja de Pedri, por lo que se perderá el próximo partido de Liga ante el Elche este fin de semana, Dro podría ser una de las opciones de Flick de cara al centro del campo, como ya ha hecho en algunas ocasiones, dándole la titularidad cuando ha habido alguna baja en la medular.