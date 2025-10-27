Flick, bajo sospechas, no corren, andan, cuatro nombres en el Barça

El FC Barcelona perdió en su visita al Santiago Bernabéu en el Clásico de Liga ante el Real Madrid. El conjunto azulgrana no realizó un buen partido y varios jugadores fueron señalados por su rendimiento en el terreno de juego. De hecho, Hansi Flick está bajo sospechas por el nivel de estos futbolistas, ya que no están en un estado de forma óptimo, y eso el Barça lo está pagando.

Cuatro nombres están siendo cuestionados seriamente dentro del vestuario culé: Jules Kounde, Pau Cubarsí, Alejandro Balde y Lamine Yamal. Precisamente, tres de estos cuatro son defensas, por lo que está claro que el Barça no está bien atrás y recibe muchos goles por su ineficacia en la zaga, algo que el año pasado era muy diferente, a pesar de que se han perdido piezas importantes esta temporada.

Kounde, Cubarsí, Balde y Lamine, señalados en el Clásico

El francés fue uno de los más señalados y criticados por su nivel. Fue duda hasta última hora, teniendo en cuenta que no había entrenado en los días anteriores al Clásico por un golpe en el último encuentro. Aun así, forzó para llegar y fue titular en la banda, pero estuvo totalmente desbordado y superado por los jugadores del Madrid, en especial por un Vinicius muy eléctrico.

En la otra banda, Balde también fue cuestionado por su nivel, ya que se ve claramente que está fuera de forma. El español no subió al ataque como tiene acostumbrado hacerlo y no permitió crear espacios para que su compañero en la izquierda, Marcus Rashford, pudiera realizar acciones de peligro considerables. Además, se le acumuló el trabajo en defensa y sufrió bastante.

Varios jugadores del Barça están en un mal estado de forma

Otro nombre a destacar fue el de Cubarsí, ya que sufrió bastante en la retaguardia defendiendo a Kylian Mbappé e incluso hubo acciones en los que no llegaba en carrera. El francés le ganó la marca en el primer gol, quedando señalado. Por otra parte, Lamine Yamal también fue de los más criticados, tanto dentro como fuera del campo, por sus declaraciones previas y, luego, por su pésimo partido.