Flick lo pone de patitas en la calle en Seúl, no volverá a jugar con el Barça, está fuera

El FC Barcelona está disputando su gira asiática de pretemporada para preparar el próximo curso. Hansi Flick está intentando dar minutos a todos los jugadores posibles, pero ya ha dejado claro que algunos que han viajado no pisarán el terreno de juego porque no cuentan para el técnico. Es el caso de algunos integrantes de la plantilla que, de momento, no han disputado los dos primeros partidos.

Uno de ellos es Iñaki Peña, uno de los porteros que tiene en nómina el Barça. El valenciano sabe que tiene que marcharse del conjunto azulgrana, pero de momento, no le han llegado ofertas que le convenzan de verdad a abandonar la institución. Además, y aunque le quede un año de contrato, no podría ganar el salario que tiene ahora mismo en el club catalán en ninguna otra parte.

Flick ha avisado a Iñaki Peña que no volverá a jugar con el Barça

Aun así, Flick ya le ha comunicado que tendrá que buscarse un nuevo destino lo antes posible, y aunque no entra en sus planes, dejó que viajara a Japón y a Corea del Sud por si el equipo tenía algún susto con algún portero. Eso sí, con todos sanos, Peña está el último de la lista, ya que delante tiene a Joan García, Wojciech Szczesny o incluso al lesionado Marc-André ter Stegen.

El alicantino pasó de ser titular absoluto con la baja del alemán a ser enterrado en el ostracismo por Flick a principios de este año. A partir de ahí, Peña no ha jugado ni un minuto más en el Barça y el entrenador le ha dicho por activa y por pasiva, también en Seúl, que no cambiará su decisión y no volverá a jugar más con el conjunto azulgrana mientras él siga en el banquillo.

El portero deberá buscarse un nuevo destino las próximas semanas

Por lo tanto, los representantes del guardameta deberán seguir buscando un destino que satisfaga las necesidades de Peña. Es decir, un equipo donde pueda ser titular y jugar con regularidad, algo que en el Barça no lo conseguirá de ninguna de las maneras. La etapa del valenciano en la entidad catalana ha llegado a su fin y deberá abandonar la disciplina en las próximas semanas.