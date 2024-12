Flick lo tiene castigado sin jugar por actos de indisciplina reiterados

Hansi Flick terminó muy enfadado con el partido de Pablo Torre contra el Las Palmas. El entrenador del Barça le dio la oportunidad al cántabro, la titularidad, en un partido aparentemente asequible y en un día muy señalado, la celebración del 125º aniversario del Barça. Y la respuesta no fue positiva.

El jugador no se movió por donde el entrenador le ordenó, no trabajo en la presión, por lo que el alemán no lo dudó y lo sustituyó en el descanso, un duro golpe que no terminaría ahí.

Pablo Torre, dos partidos desaparecido

Y es que Pablo Torre fue convocado para los 2 próximos partidos, contra el Mallorca y el Betis, y en ninguno de los 2 tuvo un solo minuto. Flick lo dejó ambos partidos en el banquillo, una demostración de que no está satisfecho con el trabajo que está realizando el jugador en los últimos entrenamientos.

Ya hace tiempo que Flick avisó a Torre. El entrenador no tiene problemas en apostar por los jóvenes, como ha demostrado, por ejemplo, con Marc Casadó, pero aquellos que no cumplan, sean jóvenes o veteranos, no jugarán. Y Torre ya sabe que, o mejora en su actitud, o lo tendrá complicado para volver a jugar, más todavía para ser suplente.

La traición a Hansi Flick

Pablo Torre está en el Barça esta temporada por Flick. El club, después de su irregular temporada como cedido en el Girona, lo que quería volver a ceder. Flick, sin embargo, lo vio en acción durante la pretemporada y decidió darle una oportunidad, ya que vio que el cántabro tenía mucho calidad y futuro por delante.

El problema es que Flick ha terminado comprobando porqué Pablo Torre no tuvo minutos con Xavi y porqué en el Girona jugó poco. Y es por su actitud. A todo ello se añaden los rumores sobre su agitada vida extradeportiva, unas informaciones que, claro está, han llegado a los oídos de Flick. Mucho tienen que cambiar las cosas para que Pablo Torre siga en el Barça la temporada que viene. De hecho, no se descarta que el Barça le busque una salida para este mercado de invierno.